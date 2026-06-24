Drogen-Crash: Motorradfahrer rammt Lkw und ist Schein los

Am 23. Juni kam es in Pernitz, Niederösterreich, zu einem Unfall. Ein unter Drogen stehender Motorradlenker fuhr einem LKW auf.

Ein Motorradfahrer stand am 23. Juni unter Drogen und baute einen Unfall.

Ein Motorradfahrer stand am 23. Juni unter Drogen und baute einen Unfall.

Ein 41-jähriger Pole r lenkte am 23. Juni 2026, gegen 13.35 Uhr, einen Lkw auf der B 21 in Pernitz in Fahrtrichtung Wöllersdorf. Zur selben Zeit lenkte ein 35-jähriger Mann aus dem Bezirk Wr. Neustadt ein Motorrad hinter dem Lkw. Der Lkw-Lenker hielt sein Fahrzeug verkehrsbedingt an, um einen Radfahrer an der Radfahrerüberfahrt passieren zu lassen.

Motorradfahrer fuhr LKW auf

Der 35-Jährige habe sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und sei dem Lkw hinten aufgefahren, wobei er vom Motorrad geschleudert wurde. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.

Anzeige und schwere Verletzung

Der Motorradfahrer wurde mit einer schweren Verletzung vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Wr. Neustadt gebracht und dort ambulant behandelt. Eine Untersuchung bestätigte seine Suchtmittelbeeinträchtigung. Dem 35-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.