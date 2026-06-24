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/ ©ÖAMTC/Helge Bauer
Bild auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC-Hubschrauber.
Die Beifahrerin, seine 67-jährige Frau, erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.
A1
24/06/2026
Unfall

A1-Crash bei Baustelle: Auto kracht ungebremst in ASFINAG-Anhänger

Auf der A1 kam es heute gegen 7.40 Uhr zu einem Unfall. Eine Frau wurde schwer verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Ein 71-jähriger Autofahrer aus Deutschland hat am Mittwochmorgen (24. Juni 2026) einen schweren Unfall auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien verursacht. Der Mann war gegen 7.40 Uhr im Gemeindegebiet von Neustift-Innermanzing auf dem ersten Fahrstreifen unterwegs. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen dort ordnungsgemäß abgestellten Warnleitanhänger der ASFINAG, der zur Absicherung von Mäharbeiten aufgestellt war.

Beifahrerin schwer verletzt

Das Auto krachte in der Folge ungebremst in das Absicherungsfahrzeug. Die Beifahrerin, seine 67-jährige Frau, erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Pkw-Lenker sowie die Mitarbeiter der ASFINAG wurden nicht verletzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten kam es zu einem Rückstau von etwa sechs Kilometern.

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