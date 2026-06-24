A1-Crash bei Baustelle: Auto kracht ungebremst in ASFINAG-Anhänger

Auf der A1 kam es heute gegen 7.40 Uhr zu einem Unfall. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Die Beifahrerin, seine 67-jährige Frau, erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Die Beifahrerin, seine 67-jährige Frau, erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Ein 71-jähriger Autofahrer aus Deutschland hat am Mittwochmorgen (24. Juni 2026) einen schweren Unfall auf der Westautobahn (A1) in Richtung Wien verursacht. Der Mann war gegen 7.40 Uhr im Gemeindegebiet von Neustift-Innermanzing auf dem ersten Fahrstreifen unterwegs. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen dort ordnungsgemäß abgestellten Warnleitanhänger der ASFINAG, der zur Absicherung von Mäharbeiten aufgestellt war.

Beifahrerin schwer verletzt

Das Auto krachte in der Folge ungebremst in das Absicherungsfahrzeug. Die Beifahrerin, seine 67-jährige Frau, erlitt dabei Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Pkw-Lenker sowie die Mitarbeiter der ASFINAG wurden nicht verletzt. Aufgrund der Aufräumarbeiten kam es zu einem Rückstau von etwa sechs Kilometern.