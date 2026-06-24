Schwerer Arbeitsunfall in Wien: 21-Jähriger nach Sturz vom Dach in Lebensgefahr

Ein 21-Jähriger stürzte gestern in Wien-Mariahilf von einem Wohnhausdach. Er schwebt laut einem Bericht der Polizei in Lebensgefahr.

Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Berufsrettung Wien wurde der schwer verletzte junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Berufsrettung Wien wurde der schwer verletzte junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am gestrigen Vormittag im Wiener Stadtbezirk Mariahilf ereignet. Aus noch nicht geklärten Gründen stürzte ein 21-jähriger Mann vom Dach eines dortigen Wohnhauses in die Tiefe. Anwesende Zeugen reagierten sofort und verständigten die Rettungskräfte.

Akute Lebensgefahr

Nach einer notfallmedizinischen Erstversorgung vor Ort durch die Berufsrettung Wien wurde der schwer verletzte junge Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Bei der Aufnahme in der Klinik bestand akute Lebensgefahr. Die genauen Umstände und der Hergang des Unglücks werden derzeit untersucht, das Arbeitsinspektorat Wien wurde über den Vorfall bereits in Kenntnis gesetzt.