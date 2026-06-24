Nach Gleis-Spaziergang: Polizist zu Boden gerissen und verprügelt

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Meidling am Montagnachmittag im Rahmen ihres Streifendienstes einen Mann auf den Gleisen in der Eichenstraße spazieren sahen, forderten sie ihn dazu auf, den Gehweg zu benutzen.

Der 28-jährige Österreicher wurde daraufhin ausfällig, machte verhöhnende Gesten in Richtung der Polizisten und lief davon. Nach kurzer Verfolgung zu Fuß gelang es den Einsatzkräften, den Mann anzuhalten. Im Zuge dessen riss dieser einen der Beamten zu Boden und schlug wiederholt auf ihn ein.

Er trat und biss um sich

Er konnte vorläufig festgenommen werden, wehrte sich jedoch weiterhin heftig und trat und biss um sich. Im Verlauf der Amtshandlung stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Der Beamte, der leichte Verletzungen erlitten hatte, wurde von einem Rettungsdienst notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Der 28-Jährige wurde wegen des Verdachts des Widerstandes gegen die Staatsgewalt und der schweren Körperverletzung angezeigt. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überstellt.