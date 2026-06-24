Schlag gegen Dealer in Wien: Ermittler finden 5 Kilo Cannabisharz

Im Zuge eines Schwerpunktes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gestern Abend in Wien-Meidling vier Fälle mutmaßlichen Suchtmittelhandels.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht.

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht.

Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Beamten konnten ein 22-Jähriger und ein 26-Jähriger (beide Stbg.: Österreich) als mutmaßliche Suchtmittelhändler identifiziert, angehalten und festgenommen werden. Im Zuge der Personsdurchsuchungen und der Durchsuchung der Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen wurden 8.600 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung und rund 5 kg Cannabisharz vorgefunden und sichergestellt.

Festgenommen

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht. Die angehaltenen Käufer im Alter von 25, 28 und 29 Jahren (alle Stbg.: Österreich), wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.