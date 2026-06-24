Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und Drogen.
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht.
Wien/12. Bezirk
24/06/2026
Festnahme

Schlag gegen Dealer in Wien: Ermittler finden 5 Kilo Cannabisharz

Im Zuge eines Schwerpunktes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gestern Abend in Wien-Meidling vier Fälle mutmaßlichen Suchtmittelhandels.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Beamten konnten ein 22-Jähriger und ein 26-Jähriger (beide Stbg.: Österreich) als mutmaßliche Suchtmittelhändler identifiziert, angehalten und festgenommen werden. Im Zuge der Personsdurchsuchungen und der Durchsuchung der Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen wurden 8.600 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung und rund 5 kg Cannabisharz vorgefunden und sichergestellt.

Festgenommen

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht. Die angehaltenen Käufer im Alter von 25, 28 und 29 Jahren (alle Stbg.: Österreich), wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: