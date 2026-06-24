Schlag gegen Dealer in Wien: Ermittler finden 5 Kilo Cannabisharz
Im Zuge eines Schwerpunktes zur Bekämpfung der Drogenkriminalität beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gestern Abend in Wien-Meidling vier Fälle mutmaßlichen Suchtmittelhandels.
Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Beamten konnten ein 22-Jähriger und ein 26-Jähriger (beide Stbg.: Österreich) als mutmaßliche Suchtmittelhändler identifiziert, angehalten und festgenommen werden. Im Zuge der Personsdurchsuchungen und der Durchsuchung der Wohnung des 26-jährigen Tatverdächtigen wurden 8.600 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung und rund 5 kg Cannabisharz vorgefunden und sichergestellt.
Festgenommen
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Männer in eine Justizanstalt gebracht. Die angehaltenen Käufer im Alter von 25, 28 und 29 Jahren (alle Stbg.: Österreich), wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt.