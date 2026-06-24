Tragisches Update: 21-Jähriger stirbt nach Dachsturz auf Baustelle

Der 21-jährige Arbeiter, der am Dienstag bei einem Sturz von einem Hausdach in Wien lebensgefährlich verletzt wurde, ist im Krankenhaus verstorben.

Der 21-jährige Arbeiter wurde nach dem Sturz vom Dach mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nun wurde sein Tod bekannt.

Der 21-jährige Arbeiter wurde nach dem Sturz vom Dach mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nun wurde sein Tod bekannt.

Wie 5 Minuten berichtete, kam es am Dienstagvormittag in Wien-Mariahilf zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Gegen 9 Uhr stürzte ein 21-jähriger Mann aus bislang ungeklärter Ursache vom Dach eines Wohnhauses mehrere Meter in die Tiefe. Zeugen alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Die Berufsrettung Wien leitete noch am Unfallort die notfallmedizinische Versorgung des Schwerverletzten ein. Anschließend wurde der junge Mann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Bereits zu diesem Zeitpunkt bestand laut Polizei Lebensgefahr.

Verletzungen waren zu schwer

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der 21-Jährige seinen schweren Verletzungen erlegen ist. Wie es zu dem Absturz kommen konnte, ist weiterhin unklar.

Ermittlungen laufen

Die Polizei untersucht derzeit gemeinsam mit den zuständigen Behörden die genauen Umstände des Unfalls. Auch das Arbeitsinspektorat Wien wurde über den Vorfall informiert und in die Ermittlungen eingebunden.