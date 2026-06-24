Zeugen werden zu Helden: Autoeinbrecher auf der Flucht gestoppt

In Wien-Favoriten wurde in der Nacht ein Auto aufgebrochen. Mehrere Zeugen reagierten schnell und hielten drei Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Mehrere Zeugen griffen ein und hielten die drei Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Mehrere Zeugen griffen ein und hielten die drei Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

In der Nacht auf heute (24. Juni) wurde die Polizei wegen eines Einbruchsdiebstahls in einen Pkw in Wien-Favoriten alarmiert. Drei Tatverdächtige – ein Jugendlicher und zwei Frauen – sollen die Seitenscheibe eines Autos mit einem Nothammer eingeschlagen und anschließend etwas aus dem Fahrzeuginneren gestohlen haben.

Zeugen stellten sich in den Weg

Als die drei Personen die Flucht ergriffen, stellten sich ihnen mehrere Zeugen in den Weg. Sie hielten die Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest. Gegenüber den Beamten schilderten sie den Vorfall und gaben auch Hinweise darauf, wo Tatwerkzeug und Diebesgut zu finden seien. Laut den Angaben soll der Jugendliche auf der Flucht den Nothammer in einen Mistkübel geworfen haben. Das mutmaßliche Diebesgut, eine Steckdosenleiste, soll auf einem Rasenstück gelandet sein.

Drei Festnahmen

Die Polizei konnte sowohl den Nothammer als auch die mutmaßlich gestohlene Steckdosenleiste an den beschriebenen Orten sicherstellen. Der 14-jährige Tatverdächtige sowie die beiden Frauen im Alter von 20 und 25 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Alle drei sind laut Polizei bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Sie wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 16:55 Uhr aktualisiert