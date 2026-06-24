Tödlicher Unfall in Wiener U-Bahn-Station: Mann von Zug überrollt

In der Station Längenfeldgasse kam es heute Früh zu einem tödlichen Unfall. Der U-Bahn-Betrieb musste vorübergehend eingestellt werden.

Nach dem tödlichen Unfall in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse musste der Fahrbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Nach dem tödlichen Unfall in der U-Bahn-Station Längenfeldgasse musste der Fahrbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.

Heute Früh ereignete sich in der Wiener U-Bahn-Station Längenfeldgasse ein tödlicher Unfall. Ein Mann wurde von einer U-Bahn überrollt. Die Station wurde daraufhin von Beamten des Stadtpolizeikommandos Meidling vollständig geräumt, der U-Bahn-Betrieb wurde vorübergehend eingestellt.

Mann wollte offenbar Gleise überqueren

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Zeugen gaben laut ersten Erhebungen an, dass der Mann offenbar auf schnellstem Weg auf das andere Gleis der Station gelangen wollte. Dazu soll er in das Gleisbett gestiegen sein und versucht haben, vor der gerade in der Station haltenden U-Bahn die Gleise zu überqueren. In diesem Moment fuhr die U-Bahn jedoch los und überrollte den Mann.

Fahrbetrieb wieder aufgenommen

Der Leichnam des Mannes wurde von der Berufsfeuerwehr Wien geborgen. Der Fahrbetrieb konnte um 8.30 Uhr wieder aufgenommen werden. Derzeit werden noch die Videoüberwachungsanlagen ausgewertet, zudem laufen abschließende Erhebungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.06.2026 um 17:35 Uhr aktualisiert