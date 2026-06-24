Neue Funktion: Diese App zeigt jetzt klimatisierte Öffis an

Bei den aktuellen Temperaturen zählt jede Abkühlung. Ab Juli können Fahrgäste in Wien direkt in der WienMobil-App sehen, welche Öffis klimatisiert sind.

Wer an heißen Sommertagen mit den Öffis unterwegs ist, kann künftig gezielt nach gekühlten Fahrzeugen Ausschau halten. Die Wiener Linien führen ab Anfang Juli eine neue Funktion in der WienMobil-App ein. Dort werden klimatisierte Fahrzeuge künftig mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet.

Eiswürfel zeigt gekühlte Fahrzeuge an

Die neue Kennzeichnung erfolgt über ein blaues Symbol in Form eines Eiswürfels. Damit können Fahrgäste bereits vor der Fahrt erkennen, ob das nächste Fahrzeug klimatisiert ist. Bei den U-Bahnen gibt es zusätzlich eine Orientierungshilfe am Bahnsteig: Wird bei der Anzeige ein Unterstrich für Barrierefreiheit angezeigt, ist der Zug auch klimatisiert.

80 Prozent der Flotte bereits gekühlt

Laut Wiener Linien sind mittlerweile rund 80 Prozent der gesamten Öffi-Flotte klimatisiert. Während bereits alle Busse sowie sämtliche Züge der U6 mit Klimaanlagen ausgestattet sind, liegt der Anteil bei den Schienenfahrzeugen derzeit bei 64 Prozent. Mit jeder neu angeschafften Garnitur soll dieser Wert weiter steigen.

So funktionieren die Klimaanlagen

Die Anlagen heizen, kühlen oder lüften automatisch – abhängig von der Außentemperatur. Ab 25 Grad wird gekühlt, zwischen 18 und 25 Grad gelüftet und darunter geheizt. Fahrerinnen und Fahrer können die Temperatur dabei nicht selbst einstellen. Ziel sei es, die Temperatur im Fahrgastraum um rund fünf Grad unter die Außentemperatur zu senken.