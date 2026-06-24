„Meister Reineke Fuchs“ und die Hamster am Wiener Zentralfriedhof

Zwischen den Gräbern des Wiener Zentralfriedhofs sind sie zuhause: Die kleinen, flinken und neugierigen Feldhamster. Vor allem in der Dämmerungszeit beobachtet der Naturfotograf Marius Holzapfel die kleinen Tiere gern. Wie sie herumhuschen, von Grab zu Grab hüpfen, sich putzen, miteinander spielen, fressen. Bis sie dann plötzlich in Deckung gehen und in ihren Bauten zwischen den großen Steinplatten verschwinden.

©Marius Holzapfel Photography Ein wachsamer Feldhamster, kurz, bevor er sich in seinen Bau zurückzieht.

Der hungrige Fuchs ist auf der Jagd

Dann lauert Gefahr. Womöglich ist „Meister Reineke Fuchs“ wieder auf der Jagd. Und tatsächlich: Anmutig steht er da. Bleibt erst noch auf Distanz, checkt die Lage, spitzt die Ohren. Sobald er sich vergewissert hat, dass die Luft rein ist, beginnt er mit der Hamsterjagd. Er pirscht sich an, ganz leise, kommt auf seinen Samtpfoten immer näher. Dann stoppt er noch einmal kurz, wartet auf den entscheidenden Moment und packt den Hamster am Nacken. Er erlegt ihn mit einem gezielten Todesbiss. In solchen Momenten ist Marius Holzapfel zwiegespalten. Doch er entscheidet sich bewusst dazu, der Natur ihren Lauf zu lassen und fängt auch diese Momente ein.

©Marius Holzapfel Photography Dieser kleine Hamster war zu langsam. Der Fuchs schnappt zu.

„Manchmal ist schwer, nicht einzugreifen. Aber dann denke ich mir: Das ist der natürliche Lauf der Dinge, der Kreislauf des Lebens“. Marius Holzapfel, Naturfotograf in Wien

Die Tiere und die Natur als Ruhepol

Der 43-Jährige lebt in Wien Floridsdorf. Als gelernter Maschinenschlosser und Metalltechniker hat er alle Hände voll zu tun. An freien Tagen und Wochenenden jedoch entstehen fotografische Meisterwerke. Diese Zeit genießt der Hobby-Fotograf in vollen Zügen. Er beschreibt seine größte Leidenschaft als meditativ und erdend. Unzählige Stunden verbringt Holzapfel in Wiens Außenbezirken, um Tiere zu beobachten und sie vor die Linse zu bekommen. Wer jetzt denkt, davon gäbe es in Wien nicht genug zu sehen, der irrt sich gewaltig.

Von Dachsen und Rehen über Graureiher und Zugvögel bis hin zu Libellen und Feuersalamandern

Das Fotografieren hat sich Marius schon früh selbst beigebracht. 2009 hat er mit seiner ersten Spiegelreflex-Kamera vor allem Gewitter und Landschaften fotografiert. Seit 2016 spezialisiert er sich auf die Tierfotografie. Mit seiner Canon zieht er am liebsten durch die Bezirke Döbling, Währing, Hernals und Simmering. Auch in der Lobau wuselt es gewaltig. Die häufigsten tierischen Models: Füchse, Dachse, Graureiher, Eichhörnchen, Fledermäuse, Wildkaninchen, Hasen, Käfer, Bienen, Gottesanbeterinnen, Libellen, Ziesel, Schwäne, Amphibien, Feuersalamander, Eisvögel, Zugvögel, Bienenfresser, Igel, Rehe, Mäuse, und Feldhamster.

©Marius Holzapfel Photography Die Welt der Tiere fasziniert den Fotografen Marius Holzapfel. ©Marius Holzapfel Photography Zwei Eichhörnchen geben sich ein Küsschen auf einem Baum im Türkenschanzpark. ©Marius Holzapfel Photography Ein hübsches Mandarinentenpärchen sucht auf einem Grabstein im Schatten Schutz vor der Sonne. ©Marius Holzapfel Photography Ein flotter Hase beim Morgensport. ©Marius Holzapfel Photography Auch Rehe lassen sich des Öfteren am Zentralfriedhof blicken. ©Marius Holzapfel Photography Erfrischender Badespaß an der Wiener Donau. ©Marius Holzapfel Photography Wenn’s draußen nass und kühl ist, kommen die Feuersalamander zum Vorschein. ©Marius Holzapfel Photography Der Dachs treibt sich derzeit vor allem in Wien Döbling herum. ©Marius Holzapfel Photography Ein majestätisches Schwanenpaar am Wasser.

Klares „Nein“ zu Bildbearbeitung und KI

Zum Thema Künstliche Intelligenz in der Fotografie und in der Nachbearbeitung bezieht der Wiener eine klare Haltung: „Ich verbringe lieber noch mehr Zeit draußen, als, dass ich drinnen Schönheitschirurg für meine Fotos spiele“. Für den Künstler steht das Fotografieren selbst im Mittelpunkt, das Abwarten, zur Ruhe kommen, beobachten, Studieren der Tiere. Besonders schöne Aufnahmen entstehen dabei „auf Augenhöhe“. Am Boden liegend bringt er die Kamera in Höhe des Motivs. Um der enormen Schnelllebigkeit unserer Zeit zumindest temporär zu entfliehen, ist Marius Holzapfel übrigens privat ganz ohne Smartphone unterwegs.

Preisgekröntes Bienen-Foto

Beim Online-Voting für den sogenannten Neptun Staatspreis für Wasser belegt Marius Holzapfel 2025 den ersten Platz. Sein Gewinnerbild zeigt Bienen beim Trinken aus einem Wasserhahn. „Bienen benötigen Wasser nicht nur, um ihren eigenen Durst zu stillen oder ihre Brut zu ernähren. Sie verwenden es auch zum Kühlen des Bienenstockes an heißen Tagen. Wird es in den Bienenstöcken nämlich zu heiß, regulieren die Bienen das Klima, indem sie vor allem im Brutbereich Wasser auf den Waben verteilen und durch Flügelfächern für Luftdurchzug sorgen“. Auf seiner Facebook-Seite begeistern sich übrigens über 41.500 Menschen für die Tierbilder aus der Wiener Wildnis.