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/ ©Montage: Marius Holzapfel Photography
auf dem bild von 5min.at sieht man einen fuchs und einen feldhamster.
Fuchs "Meister Reineke" fängt seine Beute gern am Zentralfriedhof.
Wien
24/06/2026
Wiener Wildnis
Exklusiv

„Meister Reineke Fuchs“ und die Hamster am Wiener Zentralfriedhof

Marius Holzapfel (43) fotografiert nicht einfach nur Tiere. Er wird dabei auch Teil unzähliger Naturschauspiele, die sich tagtäglich am Rande des Großstadt-Trubels abspielen.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
3 Minuten Lesezeit(627 Wörter)
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Zwischen den Gräbern des Wiener Zentralfriedhofs sind sie zuhause: Die kleinen, flinken und neugierigen Feldhamster. Vor allem in der Dämmerungszeit beobachtet der Naturfotograf Marius Holzapfel die kleinen Tiere gern. Wie sie herumhuschen, von Grab zu Grab hüpfen, sich putzen, miteinander spielen, fressen. Bis sie dann plötzlich in Deckung gehen und in ihren Bauten zwischen den großen Steinplatten verschwinden.

auf dem bild von 5min.at sieht man einen feldhamster.
©Marius Holzapfel Photography
Ein wachsamer Feldhamster, kurz, bevor er sich in seinen Bau zurückzieht.

Der hungrige Fuchs ist auf der Jagd

Dann lauert Gefahr. Womöglich ist „Meister Reineke Fuchs“ wieder auf der Jagd. Und tatsächlich: Anmutig steht er da. Bleibt erst noch auf Distanz, checkt die Lage, spitzt die Ohren. Sobald er sich vergewissert hat, dass die Luft rein ist, beginnt er mit der Hamsterjagd. Er pirscht sich an, ganz leise, kommt auf seinen Samtpfoten immer näher. Dann stoppt er noch einmal kurz, wartet auf den entscheidenden Moment und packt den Hamster am Nacken. Er erlegt ihn mit einem gezielten Todesbiss. In solchen Momenten ist Marius Holzapfel zwiegespalten. Doch er entscheidet sich bewusst dazu, der Natur ihren Lauf zu lassen und fängt auch diese Momente ein.

auf dem bild von 5min.at ist ein fuchs zu sehen, der einen hamster erlegt.
©Marius Holzapfel Photography
Dieser kleine Hamster war zu langsam. Der Fuchs schnappt zu.

„Manchmal ist schwer, nicht einzugreifen. Aber dann denke ich mir: Das ist der natürliche Lauf der Dinge, der Kreislauf des Lebens“. Marius Holzapfel, Naturfotograf in Wien

Die Tiere und die Natur als Ruhepol

Der 43-Jährige lebt in Wien Floridsdorf. Als gelernter Maschinenschlosser und Metalltechniker hat er alle Hände voll zu tun. An freien Tagen und Wochenenden jedoch entstehen fotografische Meisterwerke.  Diese Zeit genießt der Hobby-Fotograf in vollen Zügen. Er beschreibt seine größte Leidenschaft als meditativ und erdend. Unzählige Stunden verbringt Holzapfel in Wiens Außenbezirken, um Tiere zu beobachten und sie vor die Linse zu bekommen. Wer jetzt denkt, davon gäbe es in Wien nicht genug zu sehen, der irrt sich gewaltig.

Von Dachsen und Rehen über Graureiher und Zugvögel bis hin zu Libellen und Feuersalamandern

Das Fotografieren hat sich Marius schon früh selbst beigebracht. 2009 hat er mit seiner ersten Spiegelreflex-Kamera vor allem Gewitter und Landschaften fotografiert. Seit 2016 spezialisiert er sich auf die Tierfotografie. Mit seiner Canon zieht er am liebsten durch die Bezirke Döbling, Währing, Hernals und Simmering. Auch in der Lobau wuselt es gewaltig. Die häufigsten tierischen Models: Füchse, Dachse, Graureiher, Eichhörnchen, Fledermäuse, Wildkaninchen, Hasen, Käfer, Bienen, Gottesanbeterinnen, Libellen, Ziesel, Schwäne, Amphibien, Feuersalamander, Eisvögel, Zugvögel, Bienenfresser, Igel, Rehe, Mäuse, und Feldhamster.

auf dem bild von 5min.at sieht man den wiener naturfotografen marius holzapfel.
©Marius Holzapfel Photography
Die Welt der Tiere fasziniert den Fotografen Marius Holzapfel.
auf dem bild von 5min.at sieht man zwei eichhörnchen auf einem baum.
©Marius Holzapfel Photography
Zwei Eichhörnchen geben sich ein Küsschen auf einem Baum im Türkenschanzpark.
auf dem bild von 5min.at sieht man mandarinenten.
©Marius Holzapfel Photography
Ein hübsches Mandarinentenpärchen sucht auf einem Grabstein im Schatten Schutz vor der Sonne.
auf dem bild von 5min.at sieht man einen laufenden hasen.
©Marius Holzapfel Photography
Ein flotter Hase beim Morgensport.
auf dem bild von 5min.at sieht man zwei rehe.
©Marius Holzapfel Photography
Auch Rehe lassen sich des Öfteren am Zentralfriedhof blicken.
auf dem bild von 5min.at sieht man enten in der donau.
©Marius Holzapfel Photography
Erfrischender Badespaß an der Wiener Donau.
auf dem bild von 5min.at sieht man einen feuersalamander.
©Marius Holzapfel Photography
Wenn’s draußen nass und kühl ist, kommen die Feuersalamander zum Vorschein.
auf dem bild von 5min.at sieht man einen dachs.
©Marius Holzapfel Photography
Der Dachs treibt sich derzeit vor allem in Wien Döbling herum.
auf dem bild von 5min.at sieht man zwei schwäne.
©Marius Holzapfel Photography
Ein majestätisches Schwanenpaar am Wasser.

Klares „Nein“ zu Bildbearbeitung und KI

Zum Thema Künstliche Intelligenz in der Fotografie und in der Nachbearbeitung bezieht der Wiener eine klare Haltung: „Ich verbringe lieber noch mehr Zeit draußen, als, dass ich drinnen Schönheitschirurg für meine Fotos spiele“. Für den Künstler steht das Fotografieren selbst im Mittelpunkt, das Abwarten, zur Ruhe kommen, beobachten, Studieren der Tiere. Besonders schöne Aufnahmen entstehen dabei „auf Augenhöhe“. Am Boden liegend bringt er die Kamera in Höhe des Motivs. Um der enormen Schnelllebigkeit unserer Zeit zumindest temporär zu entfliehen, ist Marius Holzapfel übrigens privat ganz ohne Smartphone unterwegs.

Preisgekröntes Bienen-Foto

Beim Online-Voting für den sogenannten Neptun Staatspreis für Wasser belegt Marius Holzapfel 2025 den ersten Platz. Sein Gewinnerbild zeigt Bienen beim Trinken aus einem Wasserhahn. „Bienen benötigen Wasser nicht nur, um ihren eigenen Durst zu stillen oder ihre Brut zu ernähren. Sie verwenden es auch zum Kühlen des Bienenstockes an heißen Tagen. Wird es in den Bienenstöcken nämlich zu heiß, regulieren die Bienen das Klima, indem sie vor allem im Brutbereich Wasser auf den Waben verteilen und durch Flügelfächern für Luftdurchzug sorgen“. Auf seiner Facebook-Seite begeistern sich übrigens über 41.500 Menschen für die Tierbilder aus der Wiener Wildnis.

auf dem bild von 5min.at sieht man bienen an einem wasserhahn.
©Marius Holzapfel Photography
Dieses Bild erhielt eine besondere Auszeichnung.
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