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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
Wie wird das Wetter am Donnerstag in Wien?
Wien
24/06/2026
Wetterprognose

Bis zu 36 Grad: So wird das Wetter am Donnerstag in Wien

in nahezu wolkenloser Himmel erwartet die Wiener am Donnerstag.V on den frühen Morgenstunden bis zum Abend sorgt ein wolkenloser Himmel für Dauersonne.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Wien steht vor einem heißen Tag. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer aktuellen Prognose berichten, zeigt sich das Wetter über Wien von der Früh bis zum Abend von seiner hochsommerlichen Seite. Der Himmel präsentiert sich über der gesamten Stadt nahezu strahlend blau und komplett wolkenlos. Bereits die Frühtemperaturen in den Morgenstunden bewegen sich um die 20-Grad-Marke. Im Tagesverlauf klettert das Thermometer dann nach oben – bis zu 36 Grad.

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