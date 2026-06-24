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Bis zu 36 Grad: So wird das Wetter am Donnerstag in Wien
in nahezu wolkenloser Himmel erwartet die Wiener am Donnerstag.V on den frühen Morgenstunden bis zum Abend sorgt ein wolkenloser Himmel für Dauersonne.
Wien steht vor einem heißen Tag. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer aktuellen Prognose berichten, zeigt sich das Wetter über Wien von der Früh bis zum Abend von seiner hochsommerlichen Seite. Der Himmel präsentiert sich über der gesamten Stadt nahezu strahlend blau und komplett wolkenlos. Bereits die Frühtemperaturen in den Morgenstunden bewegen sich um die 20-Grad-Marke. Im Tagesverlauf klettert das Thermometer dann nach oben – bis zu 36 Grad.
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