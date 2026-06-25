Jogger in Wiener Gasse ausgeraubt: Polizei fahndet nach drei Männern

In der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni 2026, ist ein 22-jähriger Mann, der im Bereich der Hansalgasse in Wien-Landstraße von Unbekannten ausgeraubt worden. Er wurde auch mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, so die Polizei.

Drei bisher noch völlig unbekannte Täter stehen im Verdacht, kurz nach Mitternacht den Jogger bedroht und ausgeraubt zu haben. Sie seien maskiert gewesen und dürften den 22-Jährigen zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert haben, heißt es weiter. Dabei raubten sie ihm unter anderem eine geringe Menge an Bargeld und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Fahndung ohne Erfolg, Kriminalamt ermittelt

Eine sofort eingeleitete Fahndung ist bisher ohne Erfolg verlaufen, das Landeskriminalamt Wien ermittelt aktuell. Gleichzeitig bittet man auch die Bevölkerung um Hilfe und sachdienliche Hinweise zum Fall, die auch anonym gegeben und behandelt werden können – und zwar an die Nummer des Landeskriminalamts 01 31310 62800.