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Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Hansalgasse in Wien.
Der Jogger wurde in der Hansalgasse ausgeraubt.
Wien / 3. Bezirk
25/06/2026
Nacht auf Donnerstag

Jogger in Wiener Gasse ausgeraubt: Polizei fahndet nach drei Männern

In der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni 2026, ist ein 22-jähriger Mann, der im Bereich der Hansalgasse in Wien-Landstraße von Unbekannten ausgeraubt worden. Er wurde auch mit einer Faustfeuerwaffe bedroht, so die Polizei.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(122 Wörter)
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Drei bisher noch völlig unbekannte Täter stehen im Verdacht, kurz nach Mitternacht den Jogger bedroht und ausgeraubt zu haben. Sie seien maskiert gewesen und dürften den 22-Jährigen zur Herausgabe von Wertgegenständen aufgefordert haben, heißt es weiter. Dabei raubten sie ihm unter anderem eine geringe Menge an Bargeld und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung.

Fahndung ohne Erfolg, Kriminalamt ermittelt

Eine sofort eingeleitete Fahndung ist bisher ohne Erfolg verlaufen, das Landeskriminalamt Wien ermittelt aktuell. Gleichzeitig bittet man auch die Bevölkerung um Hilfe und sachdienliche Hinweise zum Fall, die auch anonym gegeben und behandelt werden können – und zwar an die Nummer des Landeskriminalamts 01 31310 62800.

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