Statt 80: Autofahrer brettert mit 216 km/h über A22 – direkt an Polizei vorbei

Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Nacht auf Donnerstag, 25. Juni 2026, hat die Polizei auf der Wiener Donauuferautobahn einen Autofahrer mit 216 km/h erwischt.

216 km/h wären ja schon auf normalen Autobahnabschnitten, auf denen man 130 km/h fahren dürfte, deutlich zu schnell und ein Grund, den Führerschein abgeben zu müssen. An der Stelle der Wiener Donauuferautobahn (A22) waren aber eigentlich sogar nur 80 km/h erlaubt. Heißt: Der Autofahrer hat die zugelassene Maximalgeschwindigkeit um nicht weniger als 136 km/h überschritten.

Deshalb blitzt die Polizei regelmäßig Autofahrer und Co.

Kurz nach Mitternacht raste er an der Polizei, die vor Ort gerade Geschwindigkeitsmessungen durchführte, vorbei. Dem Lenker droht nun nicht nur der Entzug des Führerscheins sondern auch die Beschlagnahme des Autos, wissen die Beamten, die auch den Grund für regelmäßige Schwerpunktkontrollen betreffend Geschwindigkeitsmessungen nennen: „Geschwindigkeitsübertretungen zählen zu den Hauptursachen für Verkehrsunfälle.“