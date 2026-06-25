In Wien: 27-Jähriger attackiert schwangere Lebensgefährtin mit Messer

Ein 27-Jähriger soll seine schwangere Lebensgefährtin in Wien-Favoriten brutal attackiert und mit dem Tod bedroht haben. Nachbarn hörten die Schreie der Frau und schlugen rechtzeitig Alarm.

Polizisten der Polizeiinspektion Keplergasse haben gestern Mittag einen 27-jährigen tunesischen Staatsangehörigen in einer Wohnung im Wiener Bezirk Favoriten festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, seine 23-jährige Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen, getreten und mit einem Messer mit dem Tod bedroht zu haben.

Tritte gegen Bauch

Hausbewohner waren durch die Schreie der Frau aufmerksam geworden und hatten den Polizeinotruf verständigt. Das Opfer erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich sowie Schürfwunden am Körper und klagte zudem über Bauchschmerzen, nachdem ihr der Partner gegen den Bauch getreten haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll es zu der Gewalttat gekommen sein, weil die 23-Jährige von einem anderen Mann schwanger ist.

Von der Berufsrettung versorgt

Die Frau wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Gegen den festgenommenen 27-Jährigen, der sich in Haft befindet, wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.