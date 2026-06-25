Emotionales Wiedersehen: Michael (59) konnte seine Lebensretter treffen

In der Servitengasse in Wien-Alsergrund wurde einem 59-Jährigen Anfang Jänner dieses Jahres von Polizisten das Leben gerettet. Nun hat er seine Retter getroffen.

Es war der 2. Jänner 2026 gegen 22.45 Uhr als eine 56-jährige Wienerin den Polizeinotruf wählte, weil ihr Ehemann einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte. Sofort eilten Polizisten im Rahmen des First-Responder-Systems in die Servitengasse im neunten Wiener Bezirk und waren wenige Minuten später auch schon bei der Wohnung. Unverzüglich begannen sie mit Reanimationsmaßnahmen, auch ein eterner Defibrillator wurde eingesetzt.

Rettung brachte 59-Jährigen ins Krankenhaus

Kurz darauf trafen auch die Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien ein, übernahmen die weitere notfallmedizinische Versorgung und brachten den 59-Jährigen in den Schockraum eines Krankenhauses, erinnert sich die Polizei. Der Mann konnte schließlich gerettet werden – unter anderem und insbesondere wegen des raschen Einschreitens der Ersthelfer.

Emotionales Wiedersehen mit Lebensrettern

Nachdem er vollständig genesen war, nahm Michael (der Patient) Kontakt mit der Polizei auf und wollte sich bei seinen Lebensrettern bedanken. Am vergangenen Sonntag, 21. Juni 2026, war es dann so weit, es kam zu einem emotionalen Wiedersehen. Gemeinsam mit den beiden Beamten Soltan und Lena und drei weiteren Kollegen wurde das Geschehen auf der Polizeiinspektion Boltzmanngasse eingehend rekapituliert und Michael konnte sich bei seinen Lebensrettern bedanken.