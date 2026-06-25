Nach Stand-Up-Paddel-Ausflug: Drei Tote aus Marchfeldkanal geborgen

Die drei Männer, die zwischen 25 und 30 Jahre alt waren, waren zum Stand-up-paddeln am Marchfeldkanal in Niederösterreich nahe der Grenze zu Wien und galten wenig später als vermisst. Die drei wurden dabei schon vor einigen Tagen als vermisst gemeldet, nun, Donnerstagvormittag, wurden die Leichen der drei aus dem Kanal gezogen. Derzeit ranken sich noch einige Fragen um den Vorfall. So ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist und wie die drei Männer schließlich ertrinken konnten. Die Ermittlungen der Polizei laufen dementsprechend auf Hochtouren.