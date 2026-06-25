Jazz Gitti nach Krebsdiagnose operiert: „Bitte alle Menschen, dass sie…“

Die Wienerin Martha Butbul - den meisten wohl eher als Jazz Gitti bekannt - hat kürzlich erfahren, dass sie Hautkrebs hat. Nun wendet sie sich mit einem Appell an alle Österreicher, auch jene, die nicht Fan von ihr sind.

Die Unterhaltungskünstlerin und Sängerin, die oft auch als „Wiener Original“ gilt, hat kürzlich einen Fremdkörper bei ihrem Ellbogen bemerkt und das gleich abklären lassen. Zum Glück, muss man sagen, denn schließlich handelte es ich um eine bösartige Form von Hautkrebs. Gegenüber der „Kronen Zeitung“ haben sie und ihr Manager Roman Bogner erzählt, wie die Wienerin mit der Diagnose umgegangen ist. Sie hat gleichzeitig auch einen Appell an die Menschen hierzulande.

Eingriff wurde bei Jazz Gitti bereits vorgenommen, weitere OP wartet noch

Bei der Form von Krebs, die die 80-Jährige hat, handelt es sich um ein Merkelzellkarzinom. Das ist eine zwar seltene, dafür aber hochaggressive Form von Hautkrebs. Gitti selbst hat es nicht allzu schlecht aufgenommen. Im Gegenteil: Sie hätte es „fast schon zu locker genommen“, so ihr Manager. Mittlerweile wurde bei ihr übrigens auch schon der Eingriff vorgenommen, sie wartet derzeit auf die Genesung der Stelle am Ellenbogen. Eine weitere OP wartet noch, danach folgt die Bestrahlung.

Jazz Gitti richtet sich mit Appell an Menschen

Man weiß jedenfalls, dass man großes Glück hatte. Das sei auch der Grund, „warum ich alle Menschen bitte, dass sie zu Vorsorgeuntersuchungen gehen“, so die 80-Jährige gegenüber der „Kronen Zeitung“. Wenn man Veränderungen am Körper bemerkt oder einem was komisch vorkommt, soll man außerdem sofort zum Arzt. „Hätte ich gewartet, wäre alles anders“, weiß sie im Bericht weiter. Auftritte möchte man übrigens auch in den kommenden Wochen geben, dabei möchte man sich aber eher auf weniger Anstrengende konzentrieren.