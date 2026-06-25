Bei Wiener Einkaufszentrum: Situation eskaliert, zwei Brüder angezeigt

Zwei Brüder waren Mittwochabend, am 24. Juni 2026 gegen 18.30 Uhr, der Grund eines Polizeieinsatzes, nachdem sie sich erst ungebührlich verhalten hatten und dann noch mehrere Personen bedrohten.

Erst hatten die beiden in einem Einkaufszentrum mehrere Personen belästigt, indem sie sie wiederholt nach Geld fragten, und sich zudem ungebührlich verhalten. Daher wurden Sicherheitsdienstmitarbeiter auf die beiden aufmerksam, am Vorplatz des Einkaufszentrums kam es schließlich zu einem Gerangel zwischen den beiden, ein 39-jähriger Passant schritt ein und wurde von den Sicherheitsdienstmitarbeitern unterstütz. Eigentlich wollten sie den beiden Brüdern also nur helfen, doch dann eskalierte die Situation.

Älterer Bruder festgenommen

Plötzlich soll nämlich laut Polizeiinformationen der 18-jährige Slowake den Passanten und die Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht haben. Daraufhin wurde die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, verhielten sich der 18- und der 16-Jährige weiterhin äußerst aggressiv, woraufhin der ältere Bruder festgenommen wurde. Dabei versuchte er zu flüchten und wollte eine Polizistin umstoßen. Er konnte schließlich unter Anwendung von Körperkraft festgenommen werden.

Beide Brüder angezeigt

Gegenüber den Beamten gaben sie dann an, lediglich „Sparring“ betrieben zu haben. Der 16-Jährige wurde angezeigt, der 18-Jährige nach seiner Vernehmung enthaftet und ebenfalls angezeigt, so die Polizei abschließend.