Mauersegler am Boden: Jungtiere springen wegen Hitze aus dem Nest

Die enorme Hitzewelle hat nicht nur auf die Menschen hierzulande Auswirkungen. Auch die ersten jungen Mauersegler wurden bereits ins Tierschutzhaus in Vösendorf (Niederösterreich) vom Wiener Tierschutzverein gebracht.

Grund dafür sind die enormen Temperaturen, die sich unter den Hausdächern bilden. Diese können „auf weit über 50 Grad“ steigen, weiß der Tierschutzverein. Für die noch nicht flugfähigen Jungvögel wird das Nest dementsprechend zur tödlichen Hitzefalle. „Die Tiere stehen vor einer grausamen Entscheidung: Entweder sie bleiben im Nest und drohen bei der Hitze zu verenden oder sie springen in die Tiefe, obwohl sie noch gar nicht fliegen können“, erklärt Stephan Scheidel, Tierheimleiter vom Tierschutzhaus.

Tierheimleiter: „Wir befürchten, dass…“

Überlebt das Jungtier dann den Sturz, ist es am Boden schutzlos und droht entweder dort zu überhitzen oder zur leichten Beute für Krähen und Katzen zu werden. Bereits einen Monat früher als sonst müssen dieses Jahr schon Ende Juni Mauersegler im Tierschutzhaus aufgenommen werden. Mit Sorge blickt man nun auch auf das bevorstehende Wochenende mit drohenden Temperaturen von regional 40 Grad und mehr. „Wir befürchten, dass in den kommenden Tagen noch deutlich mehr Jungvögel aus ihren überhitzten Nestern springen werden. Je heißer es unter den Dächern wird, desto größer wird der Überlebensdruck für die Küken“, so Scheidel.

©Tierschutz Austria Sind sie im Überlebenskampf erst einmal aus dem Nest gesprungen, sind Mauersegler-Jungtiere schutzlos.

Was man für Wildtiere bei der Hitze sonst noch machen kann

Ein Mauersegler am Boden sei „immer ein Notfall“, weiß der Tierheimleiter weiter. Die Tiere brauchen dann besonders schnell Hilfe und sollen in eine Wildtierstation oder zur Tierärztin gebracht werden, rät der Experte. Aber nicht nur Mauersegler leiden unter der Hitze. Daher empfiehlt der Wiener Tierschutzverein, flache Wasserschalen für Wildtiere aufzustellen, das Wasser täglich zu wechseln und Steine oder Äste hineinzulegen, damit auch Insekten nicht ertrinken.