Tödliche Messerstiche: 57-Jähriger muss für 12 Jahre ins Gefängnis

Der Vorfall, der schließlich vor Gericht landete, ereignete sich in Wien-Leopoldstadt. Dort soll im November 2025 ein 57-Jähriger mit einer 25 Zentimeter langen Klinge zwei Mal einem 49-Jährigen in den Rücken gestochen haben. Einer der beiden Stiche ging dabei bis ins Herz, das Opfer verstarb an Ort und Stelle – so jedenfalls die Anklage, wegen derer sich der Mann nun vor Gericht verantworten musste. Dabei soll ein Streit über Politik eskaliert sein, heißt es im ORF.

Mordanklage von Geschworenen verworfen

Jene zwölf Jahre Haft, die er vor Gericht aufgebrummt bekommen hat, muss er jetzt aber wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung absitzen. Die Mordanklage hatten die Geschworenen nämlich deutlich mit 7:1 verworfen. In seiner Einvernahme meinte jener Mann, der vor Gericht saß, dass er seinen Gegenüber „nur verletzen“ und nicht töten wollte. Er selbst hatte anschließend auch die Polizei und die Rettung gerufen und auf die Beamten gewartet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.