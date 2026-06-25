Bis zu 38 Grad: Hitzewelle setzt sich in Wien am Freitag fort

Bei Temperaturen von bis zu 38 Grad wird es in Wien auch am Freitag sehr heiß.

Die Hitzewelle setzt sich am Freitag, 26. Juni 2026, in Wien fort. Und wie! Bis zu 38 Grad werden erwartet, die Frühtemperaturen liegen mit zwischen 17 und 23 Grad immerhin noch stellenweise im angenehmen Bereich. Unter tags wird jedenfalls den ganzen Tag lang die Sonne scheinen, nur vereinzelt werden es harmlose Wolken über die Bundeshauptstadt hinwegschaffen. „Es ist windschwach und heiß“, so die Meteorologen der GeoSphere Austria abschließend.