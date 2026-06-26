Wiener Rettung schlägt Alarm: „Unterfinanzierung gefährdet gesamtes System“

Wie die Stadt Wien in einer Aussendung nun schreibt, will die ÖGK für 2026 die Tarife für Rettungsorganisationen in allen Bundesländern um 1,5 Prozent erhöhen - zu wenig, weiß man bei ebenjenen in Wien.

Seit Herbst laufen die Verhandlungen für dieses Jahr wieder, wie auch in den vergangenen Jahren gestalten sie sich äußerst zäh. Es geht um die Finanzierung des Rettungs- und Krankentransportsystems durch die ÖGK. Bei der letzten Verhandlungsrunde Anfang Juni wurde eine Erhöhung der Tarife um 1,5 Prozent angeboten, ein neuer Verhandlungstermin ist derzeit nicht in Sicht.

Organisationen teilweise auf Spenden angewiesen

Die angebotene Erhöhung würde weit unter der Inflation liegen und weder die Preisexplosion bei Sprit, Medikamenten oder Medizinprodukten noch die notwendigen Gehaltserhöhungen beim Personal abdecken. Dabei sei, so die Stadt weiter, der Kassentarif „schon seit mehreren Jahren nicht kostendeckend“. Die Berufsrettung Wien bekommt einen Teil der Kosten über die Stadt bzw. Steuergelder abgegolten, bei privaten Organisationen ist man auf Spenden sowie den persönlichen Einsatz von ehrenamtlichen Mitarbeitern angewiesen.

„Kann zu längeren Wartezeiten kommen“

Beim aktuellen Angebot würde man die Gefahr sehen, dass der bisherige Leistungsumfang in der hohen Qualität wie bisher gewohnt nicht mehr angeboten werden kann. „Für die rettungsdienstliche Versorgung bedeutet dies, dass es bei niedrigpriorisierten Einsätzen – also weniger dringlichen Notfällen, bei denen keine akute Lebensbedrohung besteht – zu längeren Wartezeiten kommen kann“, erklärt man seitens der Stadt.

„Können hochqualitatives System nicht dauerhaft aufrechterhalten“

Der Leiter der Berufsrettung, Rainer Gottwald, erklärt, dass man jenes sehr gute und differenzierte System an rettungsdienstlicher Versorgung „gemeinsam mit den privaten Rettungsorganisationen als Partner für die Bevölkerung aufrechterhalten“ wolle. Der Geschäftsführer des Samariterbundes Wien, Oliver Löhlein, weiß: „Wir können ein hochqualitatives System nicht dauerhaft mit zu niedrigen Tarifen aufrechterhalten. Die Unterfinanzierung gefährdet das gesamte System.“

„Es kann nicht sein…“

Auch Michael Strambach-Weissgärber, Geschäftsführer der Johanniter Rettungs- und Einsatzdienste Wien und Niederösterreich, sieht die Versorgung in Gefahr: „Es kann nicht sein, dass wir mit Spendengeldern Kosten finanzieren, die eigentlich durch die Tarife gedeckt sein müssten. Die zu niedrige Tarifabdeckung gefährdet alle Rettungsorganisationen. Was wir privat mittragen müssen, wächst von Jahr zu Jahr und gefährdet die Versorgung.“ Ähnlich sehen das auch das Wiener Rote Kreuz, das „faire Anpassungen“ fordert, der Malteser Hospitaldienst, der auf eine „Finanzierung, die mit der Realität Schritt hält“, hofft, und der Sozialmedizinische Dienst: „Damit wir unsere Leistungen auch künftig in gewohnter Qualität erbringen können, braucht es eine auskömmliche und zeitgemäße Finanzierung. Die seit Jahren steigenden Kosten stehen Tarifen gegenüber, die mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten.“

Notfallversorgung „wesentlicher Teil der Gesundheitsversorgung“

Alle Rettungsorganisationen stellen klar, dass sie 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für Notfälle da seien. Man fordert die ÖGK nun dazu auf, die Verhandlungen rasch weiterzuführen, die Notfallversorgung sei immerhin ein „wesentlicher Teil der Gesundheitsversorgung – und rettet Leben“.