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/ ©LPD Wien
Foto auf 5min.at zeigt eine Pistole.
Die Polizei stellte in der Wohnung des 22-Jährigen mehrere Waffen, Schusswaffen, Munition und manipulierte pyrotechnische Gegenstände sicher.
13. Bezirk/Wien
26/06/2026
Freund verletzt

Familienstreit: Bruder soll Schwester mit Airsoftpistole bedroht haben

In Wien-Hietzing soll ein 22-Jähriger seine Schwester mit einer Airsoftpistole bedroht und deren Freund leicht verletzt haben. In seiner Wohnung fand die Polizei später mehrere Waffen.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(227 Wörter)
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Am Donnerstag, dem 25. Juni 2026, wurde die Polizei wegen eines Familienstreits in Wien-Hietzing alarmiert. Zunächst stand der Verdacht im Raum, dass dabei eine echte Schusswaffe im Spiel gewesen sein könnte. Die Meldung war bei der Polizei Niederösterreich eingegangen. Einsatzkräfte der Wiener Polizei sicherten daraufhin das Wohnhaus von außen ab. Bei der weiteren Klärung stellte sich heraus: Es soll sich nicht um eine echte Schusswaffe gehandelt haben, sondern um eine Airsoftpistole.

Schwester bedroht

Der Tatverdächtige ist laut Polizei ein 22-jähriger Österreicher. Er soll seine Schwester mit der Airsoftpistole bedroht haben. Außerdem soll er den Freund der Schwester leicht verletzt haben. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, verließ der Mann den Ort des Geschehens. Die Polizei konnte ihn aber telefonisch erreichen. Danach stellte er sich freiwillig in einer Polizeiinspektion.

Mehrere Waffen gefunden

Nach den Einvernahmen wurde gegen den 22-Jährigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Zusätzlich verhängte die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot. Bei einer Nachschau in seiner Wohnung wurden mehrere Waffen, Schusswaffen und Munition sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten manipulierte pyrotechnische Gegenstände. Diese wurden nach Rücksprache mit sprengstoffkundigen Organen ebenfalls sichergestellt. Der 22-Jährige wurde angezeigt. Es geht um den Verdacht der Nötigung und Körperverletzung sowie um Verstöße gegen das Waffen- beziehungsweise Pyrotechnikgesetz.

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