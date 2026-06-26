Männer warten vor Wohnung auf Opfer – rauben ihn dann aus

Sowohl das Opfer als auch die Freundin des Opfers, die dazwischengehen wollte, wurden bei dem Vorfall verletzt. Ob ein Messer im Spiel war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, heißt es seitens der Polizei. Die Tatverdächtigen sollen dem Opfer in weiterer Folge jedenfalls dessen Umhängetasche samt Inhalt geraubt haben. Zwei von ihnen flüchteten mit einem E-Bike bzw. einem E-Moped, ein weiterer zu Fuß. Im Zuge einer Sofortfahndung konnten die beiden mit dem E-Bike flüchtenden Tatverdächtigen angehalten und festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um einen 20- und einen 24-jährigen Syrer. Der dritte Tatverdächtige ist nach wie vor flüchtig, so die Polizei.

Verdächtige in Polizeigewahrsam, Vernehmung folgt im Laufe des Tages

Bei den beiden Festgenommenen fand die Polizei ein Messer sowie Schlüssel, die sich in der geraubten Tasche befunden haben sollen. Die Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt übernommen. Gegen die beiden Syrer wurden Betretungs- und Annäherungsverbote sowie vorläufige Waffenverbote ausgesprochen. Sie befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam und werden im Laufe des Tages vernommen, so die Beamten abschließend.