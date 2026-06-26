Einbruch: Mann und Frau stehlen Schlüssel für Hostelzimmer in Wien

Gegen 21 Uhr wurden die Polizisten dann zum Hostel in Wien-Mariahilf gerufen, der Betreiber hatte über die Videoüberwachung zwei Personen beim unbefugten Betreten des Gebäudes sowie beim Aufbrechen von Schlüsselsafes beobachtet. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann und eine Frau, sie konnten von den einschreitenden Polizeikräften in einem Hostelzimmer schließlich angetroffen und angehalten werden. Bei ihnen wurden Schlüssel zu zwei Zimmern sichergestellt.

Landeskriminalamt ermittelt nun

Beide Personen konnten zunächst keine Identitätsdokumente vorweisen, die Feststellung erfolgte also auf einer Polizeiinspektion. Bei ihnen handelt es sich um eine 19-jährige Slowakin und einen 23-jährigen Ungarn. Die beiden Tatverdächtigen wurden wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls dann vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen werden nun vom Landeskriminalamt geführt.