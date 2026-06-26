Festnahme: „Falscher Polizist“ in Wien direkt vor Wohnung entlarvt

In Währing trieb ein "falscher Polizist" sein Unwesen. Mit Hilfe eines Opfers konnten Kriminalbeamte einen 48-jährigen Österreicher festnehmen.

Das Landeskriminalamt Wien konnte im Zuge von Ermittlungen einen Mann festnehmen, der als "falscher Polizist" unterwegs war.

Das Landeskriminalamt Wien konnte im Zuge von Ermittlungen einen Mann festnehmen, der als "falscher Polizist" unterwegs war.

Vor wenigen Tagen konnte im Zuge von Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien ein Mann vor einer Wohnung im 18. Wiener Gemeindebezirk festgenommen werden. Er war als „falscher Polizist“ unterwegs. Doch wie kam es dazu?

Tatverdächtige schöpften keinen Verdacht

Die Ermittler hatten während der gesamten Kommunikation der Tatverdächtigen mit dem Opfer ebenfalls Kontakt zum Opfer und konnten verhindern, dass die Tatverdächtigen Verdacht schöpfen, dass bereits polizeiliche Maßnahmen im Gange waren. Ein 48-Jähriger wurde dann unmittelbar festgenommen, als er sich der Wohnung des Opfers näherte, teilen die Beamten mit.

Totalgefälschter Polizeidienstausweis gefunden

Bei ihm wurde ein totalgefälschter Polizeidienstausweis sichergestellt, heißt es weiter. Die Ermittler konnten den Tatverdächtigen bereits eine weitere gleichartige Tat zuordnen. Weitere umfassende Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien sind im Gange.

So kannst du dich schützen! Die Polizei gibt Tipps zur Prävention: Vorsicht bei unbekannten Anrufern!

Gib keine Details über dein Vermögen preis

Lass dich nicht unter Druck setzen – Im Zweifel lege lieber auf! Die Täter werden versuchen das Gespräch aufrechtzuhalten, damit du keinen klaren Gedanken fassen kannst.

Lasse keine Unbekannten in deine Wohnung

Übergib niemals Geld oder Gold an Unbekannte

Fordere von angeblichen Polizisten einen Dienstausweis

Wenn du Zweifel an der Echtheit von zivilen Kriminalbeamten hast, verständige den Notruf unter 133.

Nimm Warnungen von Bankangestellten ernst

Sprich mit deiner Familie über diese Kriminalitätsform

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 10:58 Uhr aktualisiert