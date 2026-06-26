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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Polizist und einen E-Scooter Fahrer.
Schwerpunktkontrollen im Wiener Stadtgebiet: Die Landesverkehrsabteilung überprüfte gezielt den innerstädtischen Fahrrad- und E-Scooter-Verkehr.
Wien
26/06/2026
Polizei berichtet

Anzeigenhagel: Wiener Polizei nahm E-Scooter-Sünder ins Visier

Bei einer gezielten Schwerpunktaktion im Wiener Stadtgebiet hat der uniformierte Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung zahlreiche Kontrollen durchgeführt, die insbesondere auf den innerstädtischen Rad- und E-Scooter-Verkehr ab

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(144 Wörter)
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Bei einer gezielten Schwerpunktaktion im Wiener Stadtgebiet hat der uniformierte Fahrraddienst der Landesverkehrsabteilung zahlreiche Kontrollen durchgeführt, die insbesondere auf den innerstädtischen Rad- und E-Scooter-Verkehr abzielten.

Scooter waren zu schnell

Im Rahmen der Überprüfungen nahmen die Einsatzkräfte mittels eines Rollentests mehrere E-Scooter genauer unter die Lupe, bei denen der Verdacht auf unzulässige technische Modifikationen bestand. Die Messungen bestätigten den Verdacht bei zwei Fahrzeugen signifikant, da diese erheblich überhöhte Geschwindigkeiten aufwiesen. Während ein E-Scooter ein Tempo von 52 km/h erreichte, brachte es das andere Modell sogar auf 68 km/h.

Alkohol und 44 Anzeigen

Für jene Verstöße wurden entsprechende Anzeigen ausgestellt. Zudem stoppten die Beamten einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer, dessen Atemalkoholwert bei über 0,8 Promille lag. Die Bilanz des gesamten Einsatzes umfasst neben 116 durchgeführten Alkovortests insgesamt 141 eingehobene Organmandate sowie 44 erstattete Anzeigen.

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