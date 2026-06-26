Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto mit Blaulicht bei Nacht.
In Wien-Mariahilf wurde eine Pensionistin tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines mutmaßlichen Morddelikts.
6. Bezirk/Wien
26/06/2026
Freunde fanden sie

Pensionistin tot in Wiener Wohnung gefunden: Mordermittlungen laufen

In Wien-Mariahilf laufen Mordermittlungen: Eine 70-jährige Frau wurde am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung auf der Linken Wienzeile gefunden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

In einer Wohnung in Wien-Mariahilf ist am Mittwochabend eine 70-jährige Frau tot aufgefunden worden. Der Vorfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag, 25. Juni 2026 gegen 21.30 Uhr. Der genaue Vorfallsort liegt in der Linken Wienzeile im 6. Bezirk. Die Polizei spricht derzeit von einem mutmaßlichen Morddelikt.

Notarzt alarmiert

Gefunden wurde die Bewohnerin von Freunden. Sie bemerkten offensichtliche Verletzungen an der Frau und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Ein Notarzt kam noch in die Wohnung. Er konnte jedoch nur mehr den Tod der 70-Jährigen feststellen.

„Ermittlungen werden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt“

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen. Zuständig ist der Ermittlungsbereich Leib/Leben. Laut Polizei werden die Ermittlungen derzeit umfangreich geführt. „Die Ermittlungen werden mit Hochdruck in alle Richtungen geführt“, so die Landespolizeidirektion Wien. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Auch zu möglichen Hintergründen gibt es aktuell keine gesicherten Informationen. Die Polizei prüft nun, was in der Wohnung passiert ist.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at