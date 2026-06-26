Keine S-Bahn-Stammstrecke in Wien ab 4. Juli: Das sind die Alternativen

Ab 4. Juli rollt auf der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Floridsdorf gar nichts mehr. Das betrifft auch Anreisende des Donauinselfests. Es gibt jedoch zahlreiche Ausweichmöglichkeiten.

Weil die S-Bahn-Stammstrecke zwischen 4. Juli und 6. September saniert wird, gib es in der Zwischenzeit umfassende Ersatzmaßnahmen.

Weil die S-Bahn-Stammstrecke zwischen 4. Juli und 6. September saniert wird, gib es in der Zwischenzeit umfassende Ersatzmaßnahmen.

Mit dem S-Bahn Wien Upgrade machen die ÖBB die Wiener Stammstrecke zukunftsfit. Für die nächsten Baumaßnahmen ist während der Sommerferien erneut eine Sperre der Stammstrecke zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf erforderlich. Umfassende Ersatzmaßnahmen sorgen dafür, dass Fahrgäste in den Sommermonaten zuverlässig unterwegs sind. Neben dem 2-Buslinien-Konzept zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf gibt es heuer einen zusätzlichen Direkt-Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Wien Meidling und der U-Bahn-Station Längenfeldgasse.

Bewährtes 2-Buslinien Konzept

Um die finalen Arbeitsschritte im Norden der Wiener Stammstrecke umzusetzen, ist in den Sommerferien von 4. Juli bis 6. September 2026 wie in den zwei Jahren zuvor die Sperre des Abschnitts Wien Praterstern – Wien Floridsdorf notwendig. Der Fokus liegt dabei auf der Inbetriebnahme des digitalen Zugsicherungssystems ETCS. Das 2-Buslinien Konzept sieht folgendermaßen aus: Der gelbe Direktbus pendelt ohne Zwischenhalt zwischen Wien Praterstern und Wien Floridsdorf, die blaue Linie fährt als Schienenersatzverkehr auch die Haltestellen Wien Traisengasse und Wien Handelskai an.

Neu: Direkt Shuttle-Bus zwischen Meidling und Längenfeldgasse

Neu in diesem Sommer ist ein Direkt-Shuttlebus zwischen dem Bahnhof Wien Meidling und der U-Bahn-Station Längenfeldgasse, um im Süden eine zusätzliche leistungsfähige Anbindung an die U4 anzubieten. Der Shuttle wird auch während der Hauptsperre der Stammstrecke ab September 2026 zur Entlastung der U6 beitragen.

Sperren nördlich von Wien: umfassendes Ersatzkonzept

Um im Nordabschnitt bereits das digitale Zugsicherungssystem ETCS Level 2 in Betrieb nehmen zu können, sind von 10. August bis 6. September nördlich von Wien zusätzliche Sperren auf folgenden Abschnitten notwendig.

Nordwestbahn: Wien Praterstern – Jedlersdorf (S3/S4) / Korneuburg (REX3)

Laaer Ostbahn: Wien Praterstern – Gerasdorf (S2) / Wolkersdorf (REX2)

Nordbahn: Wien Praterstern – Wien Süßenbrunn (S1)

Die REX-Züge beginnen bzw. enden bereits in Korneuburg sowie in Wolkersdorf. Auf der Nordbahn werden Züge der Linie REX1 über Wien Stadlau und Wien Simmering Richtung Wien Hauptbahnhof umgeleitet.

Schienenersatzverkehr für Nacht-S-Bahnen

An den Wochenenden werden in den Nachtstunden im Einzugsgebiet der S-Bahn Wien Stammstrecke zusätzliche Baumaßnahmen gebündelt umgesetzt. Die Nacht-S-Bahnen zwischen Wien Meidling bzw. Schwechat und Wien Leopoldau bzw. Wien Jedlersdorf sowie einzelne Verbindungen weiter nördlich werden im Schienenersatzverkehr mit Bussen geführt. Fahrgäste werden gebeten, ihre Verbindung vor Fahrtantritt zu prüfen und Zeitreserven einzuplanen.

Donauinselfest: Änderungen bei An- und Abreise

Durch die Verschiebung des Donauinselfestes auf 3.-5. Juli kommt es heuer zu Überschneidungen mit der Stammstrecken-Sperre. Bis Samstag, 4. Juli, um 2:00 Uhr in der Früh verkehren die S-Bahnen noch im gewohnten Takt. Ab Samstag fährt die S45 in kürzeren Intervallen. Die Wiener Linien verdichten an allen Abenden die Intervalle der U1, U6, der Straßenbahnlinien 25, 26, 27 und 31 sowie den Bussen 11A und 29A. Die blaue SEV-Linie fährt zudem rund um die Uhr zwischen den Haltestellen Floridsdorf – Handelskai – Traisengasse – Praterstern.

Hauptsperre ab 7. September 2026

Mit Schulbeginn am 7. September startet nahtlos die 14-monatige Hauptsperre zwischen Wien Hauptbahnhof bzw. Wien St. Marx und Wien Praterstern. In diesem Zeitraum erneuern die ÖBB u.a. die Viadukte im 2. Bezirk, Einschnittsmauern und Brücken, verlängern Bahnsteige, modernisieren die Haltestellen Wien Rennweg und Wien Quartier Belvedere sowie die gesamte Schieneninfrastruktur zwischen Wien Hauptbahnhof und Wien Praterstern. Weitere Infos gibt auf der Homepage der ÖBB.

Fährst du mit den Öffis? Manchmal. Regelmäßig. Ich bin meist mit dem Auto unterwegs.. Ich gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 15:50 Uhr aktualisiert