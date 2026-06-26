Wiens FPÖ fordert Ausbauplan für Klimaanlagen und Fernkälte

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert angesichts der immer häufiger auftretenden Hitzewellen eine Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive für Wien.

Es brauche eine Klimaanlagen-und Fernwärmeoffensive in Wien, so Dominik Nepp (FPÖ).

Es brauche eine Klimaanlagen-und Fernwärmeoffensive in Wien, so Dominik Nepp (FPÖ).

Dominik Nepp (FPÖ) kündigt an, konkrete Anträge für eine Klimaanlagen-und Fernkälte-Offensive im Wiener Gemeinderat einzubringen. Im Mittelpunkt stehen sollen ein massiver Ausbau der Fernkälte als energieeffiziente Kühlinfrastruktur für Wien, ein Ausbauplan für Klimaanlagen in Schulen, Kindergärten, Spitälern, Pflegeheimen, öffentlichen Verkehrsmitteln und Amtsgebäuden sowie Förderungen für den Einbau von Klimaanlagen in privaten Wohnungen.

Überhitzte Klassenzimmer und Wohnungen

„Wenn Kinder in überhitzten Klassenzimmern sitzen, ältere Menschen in ihren Wohnungen leiden und Patienten sowie Pflegebedürftige der Hitze ausgeliefert sind, dann braucht es keine ideologischen Debatten, sondern konkrete Lösungen. Wien braucht endlich eine Klimaanlagen- und Fernkälte-Offensive“, so der FPÖ-Wien-Obmann Stadtrat.

Kritik an Wiener SPÖ

Dabei spart er nicht mit Kritik an der Wiener SPÖ und an Bürgermeister Michael Ludwig. Dieser würde demnach den Ausbau der Fernkälte und moderner Kühlinfrastruktur „verschlafen“. Wien müsse endlich handeln, statt ideologische Scheuklappen aufzusetzen, so Nepp weiter.