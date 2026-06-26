70-Jährige erstochen: Opfer soll prominente Transgender-Aktivistin gewesen sein

Neue Erkenntnisse zum Tötungsdelikt am Wiener Naschmarkt: Bei dem Opfer soll es sich um eine bekannte Buchautorin und Influencerin handeln. Ihr dringend tatverdächtiger Mitbewohner befindet sich derzeit auf der Flucht.

Eine 70-jährige Frau wurde am Mittwochabend tot in ihrer Wohnung auf der Linken Wienzeile gefunden. Nun kommen immer mehr Details zu dem Fall ans Licht. Als Freunde die 70-Jährige am Mittwochabend in ihrer Wohnung entdeckten, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: Die Frau war offenbar durch mehrere Messerstiche getötet worden. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr tschetschenischer Mitbewohner. Von ihm fehlt seit dem Vorfall jede Spur. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Informationen zum Opfer veröffentlicht

Mehreren Medienberichten zufolge soll das Opfer eine bekannte Transgender-Aktivistin, Buchautorin, Managerin und LGBTQ-Influencerin gewesen sein. Sie soll gebürtige Deutsche gewesen sein. Das Landeskriminalamt Wien (Bereich Leib/Leben) leitet die Ermittlungen. Um den Fall aufzuklären, gehen die Kriminalisten im Moment jedem Hinweis nach und halten sich in alle Richtungen offen.

Nach Trennung nach Wien gezogen

Geboren in der ehemaligen DDR, soll das Opfer nach eigenen Angaben schon im Alter von sechs Jahren bemerkt haben, im falschen Körper zu leben, wie sie einst dem Magazin „Woman“ anvertraute. Später feierte sie im Boxsport große Erfolge: Als Managerin erlangte sie größere Bekanntheit. Nach einer Trennung zog sie vor einigen Jahren nach Wien in die Nähe berühmten Naschmarkts.

Kämpfte für die Rechte von Transfrauen

Ein Buch des Opfers behandelt die Flucht aus Ost-Berlin und ihre geschlechtliche Identitätsfindung. Den Entschluss zu einer geschlechtsangleichenden Operation soll sie im Alter von über 60 Jahren gefasst haben. Seither soll die Pensionistin für die Rechte transsexueller Menschen gekämpft haben.