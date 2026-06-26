Tierbestattung in Wien: Krematorium vergrößert

Mehr Kapazität für den würdevollen Abschied: Das Tierkrematorium Wien-Simmering nimmt seine dritte Ofenanlage in Betrieb, um der steigenden Nachfrage nach Tierbestattungen gerecht zu werden.

Die Nachfrage zieht spürbar an: Mittlerweile werden in dem Krematorium rund 3.500 Tiere pro Jahr bestattet. Laut einem Bericht von Radio Wien bedeutet dies ein Plus von rund 60 Prozent innerhalb des vergangenen Jahrzehnts. „Immer mehr Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer entscheiden sich für unser Angebot, da sie ihr Haustier als vollwertiges Familienmitglied betrachten und ihm einen würdevollen Abschied ermöglichen möchten“, heißt es vom Krematorium.

Auch ein „Verabschiedungsraum“ wurde dazu gebaut

Als Reaktion auf diese Entwicklung wurde das Betriebsgebäude im Vorjahr vergrößert. Die neue, dritte Ofenanlage sorgt ab jetzt für zügigere Abläufe und kürzere Wartezeiten. Zudem wurde Raum für den Abschied geschaffen: Neben dem eigentlichen Kremierraum verfügt das Gebäude nun über einen Kühlschlafraum für die Haustiere sowie einen separaten Verabschiedungsraum. Hier können Besitzer ihrem Haustier noch einmal gebührend Lebewohl sagen.

Asche wird in Urne gefüllt

Für den verbleibenden Weg gibt es verschiedene Möglichkeiten: Die Asche des Haustieres wird in einer Urne gesammelt, die die Familie mit nach Hause nehmen darf. Alternativ bietet der Tierfriedhof Wien einen festen Platz für die Trauer – wahlweise in einem Urnengrab oder in einer Urnenwand. Das Wiener Tierkrematorium gibt es bereits seit 1992.