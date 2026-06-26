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auf dem bild von 5min.at sieht man einen bademeister in einem freibad.
"Alle aus dem Schwimmbecken!" So lautete die Ansage des Aufsichtspersonals im Brigittenauer Bad am Freitagnachmittag.
Wien, 20. Bezirk
26/06/2026
Badestopp

Wiener Freibad: Beckensperrung wegen schwimmender Fäkalien

„Unschöner Zwischenfall im Wiener 20. Bezirk: Das Brigittenauer Bad musste am Freitagnachmittag wegen akuter Verunreinigung ein Becken sperren. Ein Unbekannter hatte das Wasser als Toilette missbraucht.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Im Brigittenauer Bad im Wiener 20. Bezirk kam es am Freitagnachmittag, den 26. Juni, zu einer Beckensperrung. Der Grund war äußerst unappetitlich: Im Wasser trieben Fäkalien, wie die „Heute“ berichtet. Nach Angaben von Badegästen soll eine bislang unbekannte Person ihr Geschäft im Bad verrichtet haben.

Nach Beckenräumung wurde alles gereinigt

Um die vorgeschriebenen Hygienestandards wiederherzustellen, wurde das Becken sofort geräumt und gründlich gereinigt. Dank des schnellen Eingreifens des Personals konnte der Badebetrieb nach kurzer Zeit wieder fortgeführt werden. Die Identität des Verursachers ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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