Sonne scheint ungestört weiter: Bis zu 38 Grad in Wien
Die extreme Hitzewelle hält an: Bei strahlendem Sonnenschein von früh bis spät klettert das Thermometer auf rund 38 Grad. Später am Tag frischt der mäßige bis lebhafte Wind aus Ost bis Süd spürbar auf.
Das hochsommerliche Wetter setzt sich fort. Die Temperaturen steigen erneut auf extreme 38 Grad, während die Sonne ungestört von einem wolkenlosen Himmel scheint. Dazu gesellt sich im Laufe des Tages ein auffrischender, mäßiger bis lebhafter Ost- bis Südwind.
In Niederösterreich könnte Rekord fallen
Die Hitzewelle verschärft sich auch in Niederösterreich nochmals und bringt zunehmend schwüle Luft. Bei Höchstwerten zwischen 33 und 39 Grad wackelt sogar ein historischer Rekord: Der bisherige Juni-Spitzenwert von 38,6 Grad (gemessen 2013 in Waidhofen an der Ybbs) könnte heute übertroffen werden.