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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stephansplatz im Sommer.
Es wird nicht empfohlen, sich untertags in der prallen Sonne aufzuhalten. Auf asphaltierten Plätzen wie am Stephansplatz ist besondere Vorsicht geboten.
Wien
26/06/2026
Hitze

Sonne scheint ungestört weiter: Bis zu 38 Grad in Wien

Die extreme Hitzewelle hält an: Bei strahlendem Sonnenschein von früh bis spät klettert das Thermometer auf rund 38 Grad. Später am Tag frischt der mäßige bis lebhafte Wind aus Ost bis Süd spürbar auf.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(101 Wörter)
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Das hochsommerliche Wetter setzt sich fort. Die Temperaturen steigen erneut auf extreme 38 Grad, während die Sonne ungestört von einem wolkenlosen Himmel scheint. Dazu gesellt sich im Laufe des Tages ein auffrischender, mäßiger bis lebhafter Ost- bis Südwind.

In Niederösterreich könnte Rekord fallen

Die Hitzewelle verschärft sich auch in Niederösterreich nochmals und bringt zunehmend schwüle Luft. Bei Höchstwerten zwischen 33 und 39 Grad wackelt sogar ein historischer Rekord: Der bisherige Juni-Spitzenwert von 38,6 Grad (gemessen 2013 in Waidhofen an der Ybbs) könnte heute übertroffen werden.

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