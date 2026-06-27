Reanimation erfolglos: 34-Jähriger springt in Neue Donau, ertrinkt kurz darauf

Freitagabend, am 26. Juni 2026 gegen 19.20 Uhr, ist ein 34-jähriger Mann in Wien-Floridsdorf von einer Fußgängerbrücke in die Neue Donau gesprungen und anschließend ertrunken.

Laut seiner anwesenden Lebensgefährtin sei der 34-Jährige nach dem Sprung noch zu einem Brückenpfeiler bei der U-Bahn-Station Neue Donau geschwommen und dann dort untergegangen. Taucher der Berufsfeuerwehr konnten ihn kurz nach dem Eintreffen an Land bringen. Unverzüglich wurde auch mit der Reanimation begonnen, welche allerdings nicht mehr erfolgreich waren.

Polizei warnt vorm Brückenspringen

Polizeiliche Erhebungen ergaben, dass der Mann vor dem Sprung Alkohol getrunken haben dürfte. Die Lebensgefährtin wird von einem Kriseninterventionsteam betreut, Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden, so die Beamten, die eindringlich davor warnen, von Brücken in Flüsse, Seen oder andere Gewässer zu springen. „Brückenspringen stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und kann zu schweren Verletzungen oder tödlichen Unfällen führen“, so die Polizei abschließend.