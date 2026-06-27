Beziehungsdrama eskaliert: Biss, Drohungen und Messer im Einsatz

Ein Beziehungsstreit in Wien-Meidling eskalierte am Freitagabend. Ein 24-Jähriger soll Angehörige seiner Ex-Freundin mit einem Messer attackiert haben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Beamte der Polizeiinspektion Ausstellungsstraße wurden am Freitagabend gegen 21 Uhr wegen eines Beziehungsstreits in den 20. Bezirk alarmiert. Laut Notruf soll dabei auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Vor Ort konnte erhoben werden, dass ein 24-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung im Zusammenhang mit einer Trennung versucht haben soll, den Vater sowie den Schwager seiner Ex-Freundin durch gezielte Stichbewegungen mit einem Messer schwer zu verletzen.

Streit um Wohnungsklärung endet mit Messer-Einsatz

Hintergrund der Auseinandersetzung soll gewesen sein, dass der Tatverdächtige den Zutritt zur Wohnung verhindern wollte, um die Mitnahme weiterer persönlicher Gegenstände seiner Ex-Freundin zu unterbinden. Zuvor soll der 24-Jährige den Bruder der Ex-Freundin durch einen Biss in den Finger verletzt haben. Das mutmaßlich verwendete Messer konnte von den einschreitenden Beamten in der Wohnung aufgefunden und sichergestellt werden.

Vorläufige Festnahme

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen den 24-Jährigen wurden ein Betretungsverbot und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Im Zuge der Sachverhaltsklärung zeigte sich der Festgenommene teilweise geständig. Weitere Ermittlungen laufen.