Zwei Messerattacken in einer Nacht: 23-Jähriger festgenommen

Ein verweigerter Joint und ein späterer Streit endeten in Wien offenbar jeweils mit einer Messerattacke. Nun wurde ein 23-jähriger Mann festgenommen, die Ermittlungen laufen.

Ein 23-Jähriger aus Lybien wird verdächtigt, am Freitagabend (25. Juni) bzw. in der Nacht auf Samstag (26. Juni) in Rudolfsheim-Fünfhaus zwei Personen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Darüber informiert die Landespolizeidirektion Wien am Samstagvormittag.

Opfer verwehrte Joint, wurde schwer verletzt

Der erste Fall soll sich im Bereich des Vogelweidparks ereignet haben. Nach Angaben der Polizei soll der Tatverdächtige das spätere Opfer dort gegen 19 Uhr nach einem Joint gefragt haben. Als dieses verneinte, soll es zum Messerstich gekommen sein – mit bösen Folgen. „Der schwer verletzte Mann wurde nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht“, so die Polizei. Zum Glück bestand zumindest keine Lebensgefahr.

Weitere Messerattacke in der Nacht

Doch damit nicht genug. Wenige Stunden später, kurz vor 1 Uhr nachts, soll der 23-Jährige erneut eine Person mit einem Messer verletzt haben, diesmal nach einem Streit in der Denglergasse. Das zweite Opfer erlitt oberflächliche Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Verdächtiger schlief in Garage

In den Morgenstunden wurde der Tatverdächtige, der in einer Garage schlief, von herbeigerufenen Beamten wiedererkannt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. „Aufgrund des beeinträchtigten Zustandes des Beschuldigten war eine Vernehmung bisher nicht möglich. Weitere Ermittlungen vonseiten des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, dauern an“, so die Polizei abschließend.