Brüder mit Messer verletzt – eineinhalb Jahre später rufen sie die Polizei

Ende Jänner 2025 wurden zwei Brüder im Bereich der Spittelauer Lände von einem unbekannten Täter schwer verletzt. Nun meldeten sie der Polizei, dass sie ihn wiedererkannt hätten.

Die Polizei rückte am Freitag, 26. Juni 2026 gegen 18 Uhr, zu einem Lokal in der Thaliastraße in Wien-Ottakring aus. Zwei Brüder haben die Beamten gerufen und meinten am Notruf, dass sie jenen Mann, der sie Ende Jänner 2025 mit einem Messer schwer verletzt haben soll, zweifelsfrei erkannt hätten.

27-Jähriger als Tatverdächtiger

Die Beamten konfrontierten den 27-jährigen Afghanen daraufhin mit den Angaben der Opfer. Dieser stritt zunächst an, die Brüder zu kennen, über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in weiterer Folge festgenommen. Im Zuge der Vernehmung verweigerte er die Aussage gegenüber dem Landeskriminalamt und wurde in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Für den 27-jährigen Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.