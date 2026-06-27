23-Jährige bedroht Ladendetektiv mit Schraubenzieher

Der Vorfall hat sich in der Triester Straße ereignet, ein Ladendetektiv hat die 23-jährige Slowakin angehalten. Dabei soll die Tatverdächtige laut Polizeiangaben einen Schraubenzieher hervorgeholt und stichähnliche Bewegungen ausgeführt haben. Der Ladendetektiv konnte die Angriffe jedoch abwehren und den Schraubenzieher an sich nehmen. Die 23-Jährige wurde schließlich von den Polizisten festgenommen, der Schraubenzieher wurde sichergestellt. Die Tatverdächtige wurde anschließend in den Arrestbereich überstellt und zeigte sich nicht geständig. Sie wurde in eine Justizanstalt gebracht, so die Beamten abschließend in einer Aussendung.