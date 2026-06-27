Bis zu 50 Grad am Boden: Das stille Leiden der Wiener Fiakerpferde

Seit Jahren macht der Verein gegen Tierfabriken die Wiener Stadtpolitik auf das Leid der Pferde bei Hitze in der Wiener Innenstadt aufmerksam. Doch auch am heutigen-Hitzesamstag müssen die Tiere ihre Arbeit verrichten.

Der Verein gegen Tierfabriken macht deutlich: Die momentanen Regelungen reichen nicht aus, um Pferde vor der Hitze zu schützen.

Der Verein gegen Tierfabriken macht deutlich: Die momentanen Regelungen reichen nicht aus, um Pferde vor der Hitze zu schützen.

Hitze-Aus für Fiakerpferde gefordert: Der Verein gegen Tierfabriken, kurz VGT verlangt ein Einsatzverbot für Kutschenpferde ab 30 Grad, da die geltende 35-Grad-Regel nicht ausreicht. Eine entsprechende Petition haben bereits knapp 63.000 Menschen unterschrieben.

Temperatur wird nur im Schatten ermittelt, nicht an den Stehplätzen in der prallen Sonne

Kritik kommt vom VGT an der aktuellen Messpraxis: Weil die Temperatur im Schatten statt an den tatsächlichen Standplätzen ermittelt wird, schützt die Hitzeregelung die Tiere laut dem Verein zu spät. Zu diesem Zeitpunkt leiden die Pferde oft schon unter bis zu 38 Grad Lufttemperatur und extremen 50 Grad Bodenhitze.

„Es ist ein Irrsinn, dass die Pferde an extremen Hitzetagen, wie an diesem Wochenende, überhaupt in die Stadt fahren müssen, wenn sich bereits abzeichnet, dass die Hitzefrei-Grenze von 35 Grad auf jeden Fall erreicht werden wird und die Kutschen danach wieder heimfahren müssen. Während sich die Stadt weiter aufheizt, müssen die Pferde dann beim Hitze-Maximum die Heimfahrt antreten.“ VGT Fiaker-Campaigner Georg Prinz

Schon seit Jahren wird auf das Leid der Tiere aufmerksam gemacht

Seit Jahren macht der VGT die Wiener Stadtpolitik auf das Pferdeleid bei Hitze in der Wiener Innenstadt aufmerksam. Für das Wochenende ist eine Extrem-Hitzewelle von bis zu 40 Grad erwartet. Laut einer Studie aus Kanada, die bereits 2010 veröffentlicht wurde, überhitzen Pferde bis zu zehnmal schneller als Menschen und sind deutlich anfälliger für die negativen Auswirkungen von Hitzestress.

VGT fordert eine ordentliche Temperatur-Messung direkt bei den Standplätzen

Die Tierschützer fordern eine echte Hitzefrei-Regelung ab 30 Grad für Wiens Fiakerpferde, Schatten an allen Standplätzen, Messung direkt bei den Standplätzen und keine Ausfahrt, wenn bereits klar ist, dass die Temperaturhöchstmarke überschritten sein wird. Die entsprechende Petition des VGT wurde bereits 65.000 Mal unterschrieben.