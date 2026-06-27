Bildungsdirektorin: „Gute Bewerbungslage an den Schulen“

Was das Lehrpersonal an den Schulen betrifft, zeigt sich Wiens Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs für den Herbst optimistisch. Die Bewerbungslage sei heuer besser als im Vorjahr, trotz Versäumnissen seitens der Bildungsdirektion.

Laut Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs gibt es für Herbst doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber wie ausgeschriebene Stellen.

Laut Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs gibt es für Herbst doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber wie ausgeschriebene Stellen.

Kurz vor den Sommerferien hat die Bildungsdirektion Wien Fehler bei den Stellenvorgaben für das nächste Schuljahr eingeräumt. Während Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs schnelle Korrekturen zusicherte, blickt sie wegen der hohen Bewerberzahlen dennoch optimistisch in die Zukunft.

Direktionen erst kurz vor knapp über Personalkapazitäten informiert

Nach Angaben der Lehrergewerkschaft wurden die Schuldirektionen erst äußerst kurzfristig über die Personalkapazitäten für das nächste Schuljahr informiert. Erschwerend kam hinzu, dass die von der Bildungsdirektion übermittelten Daten zum Teil Fehler aufwiesen. In der Sendung „Wien Heute“ entschuldigt sie sich für diese Versäumnisse. Weil die Schulleitungen Planungssicherheit brauchen, müssten die Informationen zeitgerechter erfolgen.

Wegen guter Bewerbungslage trotzdem optimistisch für das kommende Schuljahr

Laut Fuchs gäbe es heuer doppelt so viele Bewerberinnen und Bewerber wie ausgeschriebene Stellen. Damit sei die Bewerbungslage besser als im Vorjahr. Dass sich viele Bewerberinnen und Bewerber gleich für mehrere Stellen gleichzeitig interessieren, schmälert ihren Optimismus nicht: Fuchs bleibt zuversichtlich, dass sich der Personalmangel entspannen wird.

Wie es für jene mit besonderem Unterstützungsbedarf weitergeht, ist allerdings ungewiss

Skeptisch blickt die Bildungsdirektorin allerdings auf die Weiterführung der sogenannten „multiprofessionellen Teams“, die Wien vor zwei Jahren an 52 Brennpunktschulen eingerichtet hat. In diesen Teams unterstützen Fachkräfte aus den Bereichen Psychologie, Sozialarbeit und Ergotherapie gezielt Schüler und Lehrkräfte im Alltag. Über die Finanzierung konnten sich Bund und Länder bislang noch nicht einigen. Kommt keine Einigung zustande, will die Bildungsdirektion versuchen, die betroffenen Standorte durch eigene Schulpsychologinnen und Schulsozialarbeiter abzufedern, so Fuchs.