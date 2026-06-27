Historische Hitzewelle: Am Sonntag wird in Wien der Höhepunkt erreicht

Den ganzen Sonntag scheint in Wien die Sonne von einem fast wolkenlosen Himmel. Bei mäßigem Südostwind erreicht die Hitzewelle ihren Höhepunkt: Nach rund 25 Grad am Morgen klettert das Thermometer tagsüber auf bis zu 40 Grad.

Wer kann, der sollte am Sonntag die pralle Sonne so gut wie möglich meiden.

Wer kann, der sollte am Sonntag die pralle Sonne so gut wie möglich meiden.

Ein historischer Hitzetag bahnt sich an: Bei wolkenlosem Himmel und lebhaftem Wind aus Süd bis Südost klettern die Temperaturen auf die magische Marke von 40 Grad. Das gab es in der über 150-jährigen Geschichte der Wetteraufzeichnungen noch nie. Der bisherige Hitzerekord liegt bei 39,5 Grad und wurde am 8. August 2013 aufgestellt.

Auch in Niederösterreich extreme Hitze erwartet

Die Extremtemperaturen klettern auch in Niederösterreich auf 35 bis 40 Grad, wobei die Höchstwerte um die 40-Grad-Marke vor allem im Wiener Becken und im Weinviertel erwartet werden. Wie außergewöhnlich die Hitzewelle ist, zeigt der Blick auf die Berge: Selbst auf 1.500 Metern Höhe werden noch rund 27 Grad gemessen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 20:54 Uhr aktualisiert