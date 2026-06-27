Trotz Hitze-Höhepunkt: „Coole Zonen“ in Wien großteils geschlossen

Trotz des historischen Hitze-Wochenendes steht man in den meisten der sogenannten "Coolen Zonen" in Wien vor verschlossenen Türen.

Eigentlich sollten die "coolen Zonen" Menschen Abkühling in klimatisierten Räumen bieten, doch gerade dieses Wochenende versagt das System.

Eigentlich sollten die "coolen Zonen" Menschen Abkühling in klimatisierten Räumen bieten, doch gerade dieses Wochenende versagt das System.

Die sogenannten „Coolen Zonen“ sollen der Bevölkerung im Sommer kostenlose, konsumfreie Abkühlung in klimatisierten Räumen bieten. Doch am Wochenende versagt das System: Da die meisten Zonen in städtischen Einrichtungen wie Amtshäusern oder Pensionistenclubs untergebracht sind, bleiben 30 von 34 Standorten am Samstag und Sonntag zu. Besonders bitter: Die Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz hätte eigentlich samstags geöffnet, muss wegen einer defekten Klimaanlage am Wochenende aber ebenfalls geschlossen bleiben.

Wiener Grüne üben heftige Kritik

Heftige Kritik hagelt es deshalb von den Grünen. Gegenüber dem ORF Wien sagt Landesparteivorsitzende Judith Pühringer: „Das versteht einfach niemand mehr, an diesem Wochenende erreicht diese Hitzewelle ihren Höhepunkt mit 40/41 Grad. Und die coolen Zonen bleiben einfach geschlossen. Das ist absurd und das ist zynisch meiner Meinung nach“.

Die „Coole Zone“ im neuen Stadtquartier sophie7 bleibt offen

Dank einer Initiative des Bezirks Neubau bleibt die „Coole Zone“ im neuen Stadtquartier sophie7 (ehemaliges Sophienspital) auch am Wochenende zugänglich. Bezirksvorsteher Markus Reiter (Grüne) gab am Vormittag bekannt, dass der Betrieb samstags und sonntags durch ehrenamtliche Kräfte gesichert wird.

Auch Caritas will Abhilfe verschaffen und eröffnet „Not-Klimaoasen“

Zusätzliche Abkühlung am Wochenende kommt von der Caritas: Am Samstag verwandelt sich die Krypta der Pfarre Canisius am Alsergrund von 14.00 bis 17.00 Uhr in eine „Not-Klimaoase“. Wer am Sonntagnachmittag Schatten sucht, wird im Garten der Pfarre Atzgersdorf in Liesing fündig, der extra für die Bevölkerung geöffnet wird.

Besonders für Obdachlose ist die Situation herausfordernd

Die Caritas der Erzdiözese Wien bittet zudem um Spenden für Obdachlose und Armutsbetroffene. Für sie ist die extreme Hitze lebensgefährlich: Schattenplätze und Trinkwasser sind oft rar, und viele Betroffene sind gesundheitlich zu schwach, um bei diesen Temperaturen Hilfseinrichtungen überhaupt noch aufzusuchen.

Familienbäder öffnen bereits um 10 Uhr

Wegen der Hitzewelle passen die Wiener Bäder ihre Zeiten an: Die Familienbäder öffnen samstags und sonntags nun schon um 10:00 Uhr. Die ursprüngliche Planung sah vor, bis zu den Sommerferien erst ab 13:00 Uhr aufzusperren. Aufgrund der angekündigten Rekordhitze von bis zu 40 Grad ist diese Einschränkung bis zum 3. Juli jedoch vom Tisch.