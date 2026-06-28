Bis zu einer Milliarde Liter: Riesiger Trinkwasserspeicher für die Stadt Wien

Um für Hitzewellen und das Wiener Bevölkerungswachstum gewappnet zu sein, entsteht in Neusiedl am Steinfeld ein Mega-Trinkwasserbehälter. Dieser kann bis zu eine Milliarde Liter Wasser für die Versorgung Wiens aufnehmen.

Ein Speicher für eine Milliarde Liter: In Neusiedl am Steinfeld entsteht ein gigantischer Trinkwasserbehälter für die Stadt Wien. Das Megaprojekt soll die Versorgung der wachsenden Bevölkerung auch an extremen Hitzetagen, an denen der Wasserverbrauch massiv ansteigt, langfristig absichern. An dem Projekt wird bereits gearbeitet, 2028 sollen die ersten beiden zusätzlichen Wasserkammern fertig sein.

Bestehende Anlage wird massiv erweitert

Schon heute fließt alpines Hochquellwasser über Neusiedl am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) nach Wien, um dort aus den Hähnen zu sprudeln. Die bestehende Speicheranlage vor Ort wird nun allerdings massiv erweitert, um die Kapazitäten deutlich zu erhöhen. Das sei wegen des anhaltenden Wiener Bevölkerungswachstums auch dringend nötig, erklärte der stellvertretende Wiener-Wasser-Betriebsvorstand Norbert Klicha gegenüber dem ORF Niederösterreich.

Im Endausbau soll der größte geschlossene Wasserspeicher der Welt entstehen

„Wien hat jetzt etwa zwei Millionen Einwohner, bis 2050 erwarten wir aber 2,3 Millionen, da kommt also die Größe von Graz dazu und dementsprechend muss die Wasserversorgung mitwachsen“, so Klicha. Rund 98 Millionen Euro investiert Wien in die erste Phase des Mega-Speichers – ein vorläufiger Meilenstein, denn das Projekt geht noch weiter. Laut Wiener Wasser soll hier bis zum finalen Endausbau der größte geschlossene Trinkwasserspeicher der Welt entstehen.

Zweieinhalbfache Menge des täglichen Verbrauchs kann gespeichert werden

Künftig lässt sich an diesem Standort das Zweieinhalbfache des Wiener Tagesbedarfs an Wasser speichern. Wie dringend diese Reserve gebraucht wird, führen die gegenwärtigen Hitzewellen vor Augen, unter denen Österreich auch aktuell wieder stöhnt.