Arbeiten für Verbindungsbahn starten: S80 wochenlang eingeschränkt

Mit den Vorarbeiten für den Ausbau der Verbindungsbahn beginnen die ÖBB Anfang Juli ein Großprojekt im Westen Wiens. Für Fahrgäste und Autofahrer bedeutet das zunächst einmal Einschränkungen.

Die ÖBB starten am 4. Juli mit den ersten Vorarbeiten für den Ausbau der Verbindungsbahn in Wien. Damit gehen umfangreiche Einschränkungen für den Bahn- und Straßenverkehr einher. Bereits ab 4. Juli fällt die S80 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Hauptbahnhof aus. Bis einschließlich 6. September verkehrt die Linie ausschließlich zwischen Wien Aspern Nord und Wien Hauptbahnhof. Mit Schulbeginn am 7. September wird die S80 über Wien Meidling als S3 bis Mödling weitergeführt.

Bahnübergang zwei Monate gesperrt

Von 5. Juli bis 5. September wird außerdem die Eisenbahnkreuzung Hietzinger Hauptstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür sind Leitungsumlegungen sowie Arbeiten an den Schrankenanlagen. Als Ersatz richten die ÖBB während der Sommerferien einen Schienenersatzverkehr zwischen Wien Hütteldorf und Wien Meidling im 30-Minuten-Takt ein. Die Ersatzhaltestellen befinden sich in Wien Meidling (Eichenstraße), Wien Speising (Preyergasse), Wien Hütteldorf (Lilienberggasse) sowie an der künftigen Haltestelle Wien Hietzinger Hauptstraße in der Mantlergasse beziehungsweise Bossigasse.

Ersatzverkehr wird ab September verdichtet

Ab dem 7. September wird der Schienenersatzverkehr an Werktagen zwischen 5.30 und 20 Uhr auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet. Außerhalb dieser Zeiten sowie an Wochenenden und Feiertagen verkehren die Busse weiterhin alle 30 Minuten. Der geplante 15-Minuten-Takt der S80 wird allerdings erst nach Abschluss des gesamten Projekts möglich sein. Aufgrund von Verzögerungen im Behördenverfahren rechnen die ÖBB derzeit mit einer Fertigstellung im Jahr 2036.

Informationsangebot und „Klimabäume“

Zum Start der Hauptarbeiten im September planen die ÖBB mehrere Planausstellungen im 13. und 14. Wiener Gemeindebezirk. Außerdem wird die Infobox in der Speisinger Straße 3 erweitert und soll während der gesamten Bauzeit als Anlaufstelle für Anrainer und Interessierte dienen. Zusätzlich können Grundstückseigentümer im Umkreis von bis zu einem Kilometer entlang der Trasse einen Antrag auf sogenannte „Klimabäume“ stellen. Die ÖBB übernehmen dabei die Kosten für insgesamt bis zu 420 Baumpflanzungen auf Privatgrundstücken.