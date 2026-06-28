40 Grad nicht ausgeschlossen: Wien vor historischem Hitzetag

Wien steht vor einem historischen Hitze-Wochenende. Mit bis zu 40 Grad könnten am Sonntag neue Temperaturrekorde aufgestellt werden, erst zur Wochenmitte sorgt eine Kaltfront für etwas Entspannung.

Die Hitzewelle hat Wien weiterhin fest im Griff. Bereits am Sonntag werden 39 bis 40 Grad erwartet – laut der Prognose der GeoSphere Austria könnten damit Temperaturen erreicht werden, die es in der Bundeshauptstadt noch nie gegeben hat. Auch am Montag bleibt die extreme Hitze bestehen, erst zur Wochenmitte bringt eine Kaltfront langsam Entspannung.

Sonntag: 40 Grad und eine Tropennacht

Der Sonntag präsentiert sich von seiner sonnigsten Seite. Der Himmel bleibt meist wolkenlos, dazu weht nur schwacher bis mäßiger Südostwind. Die Temperaturen könnten in der Bundeshauptstadt neue Höhen erreichen: „Die Tageshöchsttemperaturen betragen 39 oder 40 Grad, damit werden in Wien wohl Temperaturen erreicht, die hier zuvor noch nie aufgetreten sind“, so die Wetterexperten von GeoSphere Austria. Und auch in der Nacht bleibt es außergewöhnlich heiß. Während die Temperaturen am Stadtrand auf etwa 22 Grad sinken, kühlt es in der Innenstadt kaum unter 28 Grad ab. Damit steht der Bundeshauptstadt eine extrem belastende Tropennacht bevor.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Hitze hält am Montag an

Zum Wochenbeginn ändert sich kaum etwas. Erneut dominiert die Sonne, lediglich am Nachmittag bilden sich einige Quellwolken. Regen ist laut GeoSphere-Prognosen kaum zu erwarten. Die Temperaturen starten bereits mit 23 Grad am Stadtrand beziehungsweise 28 Grad in der Innenstadt und steigen am Nachmittag erneut auf 39 bis 40 Grad. Damit setzt sich die extreme Hitzewelle unvermindert fort.

Hochsommerliches Wetter am Dienstag

Auch am Dienstag bleibt es sehr heiß. Zwar ziehen zeitweise einige Wolken durch, insgesamt überwiegt aber der Sonnenschein. Ein mäßiger bis zeitweise lebhafter Westwind sorgt nur für wenig Abkühlung. Die Höchsttemperaturen erreichen noch immer rund 36 Grad.

Mittwoch: Gewitter bringen erste Abkühlung

Am Mittwoch startet der Tag nochmals sonnig. Ab Mittag steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter deutlich an. Gleichzeitig frischt der Westwind auf. Trotz der Wetterumstellung werden nochmals bis zu 31 Grad erreicht. Am Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Restwolken halten sich zunächst noch, am Nachmittag setzt sich aber erneut die Sonne durch. Mit Höchstwerten um 26 Grad wird es deutlich angenehmer als an den Tagen zuvor.