An alle Autofahrer in Wien: Frist für Parkscheine endet

Wichtig für Wiens Autofahrer: Alte Parkscheine verlieren mit Ende des Monats ihre Gültigkeit. Wer noch Restbestände hat, kann diese nur noch bis zum 30. Juni nutzen.

Seit Jahresbeginn gilt in Wien der neue Parktarif von 1,70 Euro pro halbe Stunde.

Seit Jahresbeginn gilt in Wien der neue Parktarif von 1,70 Euro pro halbe Stunde.

Wer in Wien noch alte Parkscheine im Auto liegen hat, muss jetzt schnell sein: Diese dürfen nur noch bis zum kommenden Dienstag, den 30. Juni 2026, benutzt werden. Danach sind sie ungültig – wer erwischt wird, muss mit einer saftigen Verwaltungsstrafe rechnen.

1 Euro 70 pro halbe Stunde parken

Seit Jahresbeginn gilt in Wien der neue Parktarif von 1,70 Euro pro halbe Stunde. Die Übergangsfrist für alte, bereits gekaufte Parkscheine läuft nun mit Ende des Monats endgültig ab.

Gilt für alle, die kein Parkpickerl für den Park-Bezirk haben

Die Regelung betrifft alle Autofahrer ohne Wiener Parkpickerl für den Abstellort. Es wird empfohlen, rechtzeitig die Bestände im Fahrzeug, im Portemonnaie oder zu Hause zu überprüfen, um verbliebene alte Parkscheine vor dem Fristablauf zu finden.

ÖAMTC fordert Umtauschaktion für alte Parkscheine

Kritik kommt vom Mobilitätsclub ÖAMTC: Da alte Parkscheine nach dem Stichtag wertlos werden und ein einfacher Umtausch – etwa durch Aufzahlung – weiterhin nicht vorgesehen ist, sieht der Club die Autofahrer im Nachteil. Der Club fordert deshalb eine Umtauschaktion für alte Parkscheine. Es sollte demnach möglich sein, den Differenzbetrag aufzuzahlen und vorhandene Parkscheine weiterverwenden zu dürfen.