Hitze hält an: Auch am Montag wieder bis zu 40 Grad in Wien

Der Start in die Woche beginnt ebenso heiß wie gehabt: Es warten Temperaturen von 36 bis 40 Grad. Lebhafter Südostwind kann zumindest für leichte Milderung sorgen.

Die extreme Hitzewelle setzt sich unvermindert fort. Bei einem meist strahlend blauen Himmel scheint die Sonne bereits ab den Morgenstunden ungestört, während die Temperaturen auf hochsommerliche 36 bis 40 Grad klettern. Ein mäßiger bis lebhafter Wind aus Süden sorgt für etwas Bewegung in der Luft. Erst zum Abend hin besteht eine geringe Tendenz zu vereinzelten, lokal schweren Gewittern, die Wien aber aller Voraussicht nach umgehen werden.

Auch in Niederösterreich weiterhin extrem heiß

Die Temperaturen klettern auf 32 bis 38 Grad, im östlichen Flachland sind punktuell sogar bis zu 40 Grad möglich. Auch in den Bergen bleibt es außergewöhnlich warm mit rund 25 Grad auf 1500 Metern Höhe. Während sich der Großteil Niederösterreichs vor allem am Vormittag über ungetrübten Sonnenschein freuen kann, ändert sich die Lage am Nachmittag. Von Westen her zieht eine Gewitterfront auf, die speziell im Wald- und Mostviertel für schwere Unwetter mit Sturmböen und Starkregen sorgen kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 18:19 Uhr aktualisiert