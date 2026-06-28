Hilfeschreie im Park: Mann von Unbekannten zu Tode geprügelt

In einem Park in Wien Donaustadt kam es gestern Nacht zu einem dramatischen Vorfall: Unbekannte schlugen aus dem Nichts auf ein Paar ein - so heftig, dass das männliche Opfer an seinen schweren Kopfverletzungen verstarb.

Vorerst konnte der schwer verletzte Mann wieder stabilisiert werden, doch kurze Zeit später verstarb er im Krankenhaus.

Vorerst konnte der schwer verletzte Mann wieder stabilisiert werden, doch kurze Zeit später verstarb er im Krankenhaus.

Ein Anrufer am Notruf alarmierte am gestrigen Samstag, dem 27. Juni 2026, in der Nacht die Polizei, nachdem er in einem Park Hilfeschreie einer Frau wahrgenommen hatte. Beim Eintreffen der Polizisten wurde neben der Frau auch ein Mann regungslos in der Wiese liegend vorgefunden. Da bei dem Mann zunächst weder Puls noch Atmung festgestellt werden konnten, begannen die Einsatzkräfte sofort mit Reanimationsmaßnahmen.

Mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert

Nach dem Eintreffen der Berufsrettung Wien wurde von dieser die weitere notfallmedizinische Versorgung übernommen. Der Mann konnte vorerst stabilisiert und mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Während den ersten Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann gemeinsam mit der Frau unterwegs gewesen sein soll, als beide von zwei bislang unbekannten Personen auf E-Scootern angepöbelt wurden.

Von Unbekannten mit Faustschlägen im Gesicht attackiert

Dabei soll das Opfer von dem unbekannten Täter mehrfach mit Faustschlägen im Gesichtsbereich attackiert worden sein. In weiterer Folge soll der unbekannte Täter auch die Frau geschlagen und sie unter Androhung weiterer Gewalt zur Übergabe von Bargeld aufgefordert haben. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung.

Männliches Opfer erlag seinen Verletzungen im Spital

In weiterer Folge wurden die Ermittler über den Tod des schwer verletzten männlichen Opfers informiert. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die Amtshandlung übernommen. Nähere Hintergründe zu dem Vorfall sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.