30-Jähriger wollte Mann mit Schraubenzieher attackieren: Festgenommen

Bei einem lautstarken Streit zwischen einem Paar in Wien wollte ein Dritter einschreiten. Daraufhin eskalierte die Situation: Der 30-Jährige ging mit einem Schraubenzieher auf den Streitschlichter los.

Ein Mann wollte sein Opfer mit einem Schraubenzieher im Bereich des Oberkörpers attackieren.

Ein Mann wollte sein Opfer mit einem Schraubenzieher im Bereich des Oberkörpers attackieren.

Ein 30-jähriger Mann soll am 27. Juni 2026 versucht haben, einen anderen Mann mit einem Schraubenzieher im Bereich des Oberkörpers zu attackieren. Dabei wurde das Opfer im Armbereich verletzt. Zuvor soll der 30-Jährige einen lautstarken Streit mit seiner Freundin gehabt haben, den das spätere Opfer schlichten wollte.

Polizei gab Schreckschuss ab

Der Tatverdächtige konnte im Bereich Praterstraße von Polizisten angehalten werden. Da der 30-Jährige den Aufforderungen der Einsatzkräfte nicht nachkam, wurde ein Schreckschuss abgegeben. Anschließend wurde der Tatverdächtige unter Anwendung von Körperkraft vorläufig festgenommen. Der Schraubenzieher wurde als mutmaßliches Tatmittel sichergestellt.

Tatverdächtige weist Vorwürfe zurück

Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost übernommen. Der Tatverdächtige zeigte sich nicht geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.